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Quiz: Wie gut kennst du Erling Haaland?

Der Norweger ist einer der großen Superstars dieser Weltmeisterschaft. Doch wie gut kennst du den Stürmer von Manchester City?

Quiz: Wie gut kennst du Erling Haaland? Foto: © IMAGO / Moritz Müller
Textquelle: © LAOLA1
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Wie gut kennst du Erling Haaland?

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