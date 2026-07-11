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Norwegen NOREngland ENG
Heute 23:00 Uhr
NEWS
WM heute: Viertelfinale Norwegen - England
Norwegen steht erstmals in einem WM-Viertelfinale und trifft dort auf England. LIVE-Infos:
Norwegen steht erstmals im Viertelfinale einer WM!
Dort treffen die Wikinger am Samstagabend auf England (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Im Achtelfinale schalteten die Norweger mit Brasilien einen Mitfavoriten aus, ein Elfmetertreffer von Neymar kam in der Nachspielzeit zu spät. England bog Co-Gastgeber Mexiko 3:2 - und das, obwohl man fast eine Halbzeit in Unterzahl agierte.
Im Halbfinale würde der Sieger der Partie Argentinien gegen Schweiz warten.