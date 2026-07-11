Norwegen steht erstmals im Viertelfinale einer WM!

Dort treffen die Wikinger am Samstagabend auf England (ab 23 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Im Achtelfinale schalteten die Norweger mit Brasilien einen Mitfavoriten aus, ein Elfmetertreffer von Neymar kam in der Nachspielzeit zu spät. England bog Co-Gastgeber Mexiko 3:2 - und das, obwohl man fast eine Halbzeit in Unterzahl agierte.

Im Halbfinale würde der Sieger der Partie Argentinien gegen Schweiz warten.

WM-Viertelfinale Norwegen - England im LIVE-Ticker: