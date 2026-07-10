WM-Programm, 11. Juli: Wer siegt im Duell der Super-Torjäger?

Das WM-Viertelfinale wird am Wochenende finalisiert - am Samstagabend bzw. in der Nacht auf Sonntag sogar noch einmal mit einem "Doppelpack".

England will Überraschungsteam Norwegen das Rudern madig machen, danach gibt es eine klare Ausgangssituation im Duell von Titelverteidiger Argentinien mit der Schweiz, die nach etlichen Jahrzehnten wieder so weit in einer K.o.-Runde vordrang.

Ein Überblick über den Zeitplan am 11. Juli:

Programm, 11. Juli (MESZ):

23:00 Uhr: Norwegen - England (LIVE-Ticker >>>)

Norwegen steht erstmals überhaupt im Viertelfinale einer Fußball-WM. Den größten Erfolg der Verbandsgeschichte machte Erling Braut Haaland mit seinem Doppelpack beim 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien perfekt.

England kämpfte sich im Achtelfinale trotz einer Roten Karte gegen Jarell Quansah zu einem 3:2-Erfolg über Co-Gastgeber Mexiko. Jude Bellingham traf dabei doppelt und führte die "Three Lions" zum dritten WM-Viertelfinale in Folge.

Es wird das 13. Länderspiel zwischen Norwegen und England. Die Engländer gewannen sieben der bisherigen zwölf Duelle, Norwegen setzte sich drei Mal durch, zwei Mal gab es ein Remis.

Mit Erling Braut Haaland und Harry Kane treffen zwei der treffsichersten Stürmer ihrer Generation aufeinander. Haaland erzielte bei dieser WM bereits sieben Tore und führte Norwegen praktisch im Alleingang ins Viertelfinale, Kane traf bisher auch schon sechs Mal.

Programm, 12. Juli (MESZ):

3:00 Uhr: Argentinien - Schweiz (LIVE-Ticker >>>)

Die Schweiz steht erstmals seit 72 Jahren wieder in einem WM-Viertelfinale. Letztmals gelang den Eidgenossen dieser Erfolg bei der Heim-Weltmeisterschaft im Jahr 1954.

Historisch gesehen ist Argentinien ein echter Albtraum für die Schweizer. Die Nationalelf der Schweiz konnte noch nie ein Pflichtspiel gegen Argentinien gewinnen. In der gesamten Länderspielgeschichte beider Nationen führt Argentinien die Bilanz mit einem deutlichen Torverhältnis von 15:3 an.

Das Duell verspricht ein echtes Kontrastprogramm zu werden. Während Argentiniens Offensive um Messi und Julián Álvarez enorm viel Torgefahr ausstrahlt, defensiv in der K.-o.-Runde aber bereits vier Gegentore schluckte (jeweils 3:2 gegen Kap Verde nach Verlängerung und Ägypten), setzt die Schweiz auf ihre Defensivstärke. Die Eidgenossen kassierten in den letzten zwei Partien vor dem Elfmeterschießen keinen einzigen Gegentreffer.

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