WM-Programm, 10. Juli: Geht Spaniens "Zu-Null-Serie" weiter?

Am Freitagabend geht es weiter mit dem nächsten WM-Viertelfinale.

Europameister Spanien kämpft um den zweiten WM-Halbfinaleinzug ihrer Geschichte. Bisher lieferte die "Furia Roja" vor allem defensiv blitzsaubere Leistungen.

Als nächstes wartet mit Belgien zum dritten Mal in Folge ein europäischer Gegner. Die "Roten Teufel" schalteten im Achtelfinale auf beeindruckende Art und Weise Gastgeber USA aus.

Ein Überblick über den Zeitplan am 10. Juli:

Programm, 10. Juli (MESZ):

21:00 Uhr: Spanien - Belgien (LIVE-Ticker >>>)

Spanien hat es erstmals seit dem WM-Titel 2010 wieder ins Viertelfinale geschafft, Mikel Merino schoss die "Furia Roja" gegen Portugal in der Nachspielzeit zum 1:0-Erfolg. Es war übrigens das zehnte Last-Minute-Siegtor bei dieser WM - ein neuer Rekord.

Beeindruckend: Der amtierende Europameister hat in diesem Turnier noch kein einziges Gegentor hinnehmen müssen. Überhaupt sind die Spanier das erste Team, das in sechs aufeinanderfolgenden WM-Spielen ohne Gegentor blieb.

Belgien meisterte seine Achtelfinal-Hürde mühelos, bezwang Co-Gastgeber USA nach den Querelen um die zur Bewährung ausgesetzte Rote Karte gegen Folarin Balogun mit 4:1. Das Team von Rudi Garcia ist damit seit 18 Spielen ungeschlagen.

Es wird das erste Pflichtspiel-Duell zwischen Spanien und Belgien seit fast 17 Jahren sein - in der Qualifikation zur WM 2010 gingen die Iberer mit 5:0 deutlich als Sieger vom Feld. David Silva und David Villa erzielten damals jeweils einen Doppelpack.

Programm, 11. Juli (MESZ):

23:00 Uhr: Norwegen - England (LIVE-Ticker >>>)

Norwegen steht erstmals überhaupt im Viertelfinale einer Fußball-WM. Den größten Erfolg der Verbandsgeschichte machte Erling Haaland mit seinem Doppelpack beim 2:1 gegen Rekordweltmeister Brasilien perfekt.

England kämpfte sich im Achtelfinale trotz einer Roten Karte gegen Jarell Quansah zu einem 3:2-Erfolg über Co-Gastgeber Mexiko. Jude Bellingham traf dabei doppelt und führte die "Three Lions" zum dritten WM-Viertelfinale in Folge.

Es wird das 13. Länderspiel zwischen Norwegen und England. Die Engländer gewannen sieben der bisherigen zwölf Duelle, Norwegen setzte sich drei Mal durch, zwei Mal gab es ein Remis.

Mit Erling Haaland und Harry Kane treffen zwei der treffsichersten Stürmer ihrer Generation aufeinander. Haaland erzielte bei dieser WM bereits sieben Tore und führte Norwegen praktisch im Alleingang ins Viertelfinale, Kane traf bisher auch schon sechs Mal.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>