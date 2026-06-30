Gute Nachrichten für Ralf Rangnick

Nachdem das ÖFB-Team am Montag einen freien Tag genossen hat, die Spieler diesen teilweise wieder mit ihren Familien verbracht haben, hat es am Dienstag das Training wieder aufgenommen.

Ralf Rangnick empfing seine Schützlinge am Vormittag zu einer Einheit im Harder Stadium am College-Campus von Santa Barbara.

Alle mit dabei

Es sieht ganz danach aus, als könnte der Teamchef im Sechzehntel-Finale gegen Spanien (Do., ab 21 Uhr im LIVE-Ticker) aus dem Vollen schöpfen. Bei der Einheit waren alle Spieler mit von der Partie.

Auch Marko Arnautovic, der im Spiel gegen Algerien einen Schlag aufs Knie bekommen hatte und gegen Ende der erste Hälfte offensichtlich Schmerzen hatte, war dabei.