WM-Watchparty LIVE: Österreich gegen Spanien

Wir brennen auf Österreichs Auftritt im WM-Sechzehntelfinale gegen Spanien!

Das ÖFB-Team kämpft am Donnerstag (21 Uhr) gegen den Europameister um den Einzug ins WM-Achtelfinale. Die ADMIRAL Ansakonferenz fiebert dem Duell entgegen - und begleitet dich erneut ab 20:30 Uhr.

Hannes, July und Patrick liefern Reaktionen, Analysen und beantworten eure Fragen aus dem Chat. Unterstützung und LIVE-Updates direkt aus dem Stadion kommen von ÖFB-Experte Harald.

Kommentiert live mit, teilt eure Tipps und werdet Teil der Watchparty.

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