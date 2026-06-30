Jetzt wird's ernst!

Nach der Last-Minute-Erlösung gegen Algerien wartet auf das ÖFB-Team am Donnerstag (21 Uhr im LIVE-Ticker und ab 20:30 Uhr in der LIVE-Watchparty) Europameister Spanien.

Soll Matchwinner Sasa Kalajdzic diesmal von Beginn an ran? Wie groß sind Österreichs Chancen wirklich? Und worauf muss sich die Mannschaft von Ralf Rangnick gegen einen der Titelfavoriten einstellen?

Die ADMIRAL Ansakonferenz liefert die fünf wichtigsten Fakten zum Sechzehntelfinale - inklusive Einschätzungen von Harald direkt aus Los Angeles.

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