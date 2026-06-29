Südafrika Südafrika RSA
Kanada Kanada CAN
Endstand
0:1
0:0 , 0:1
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Im Video: Der Last-Minute-Siegtreffer von Kanada

Der Co-Gastgeber kämpft sich mit einem späten Sieg über Südafrika ins WM-Achtelfinale. Das Siegtor im Video:

Textquelle: © LAOLA1
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Kanada kann sich im WM-Sechzehntelfinale nach einem Tor in der Nachspielzeit knapp 1:0 gegen Südafrika durchsetzen (zum Spielbericht >>>).

Das Team des Ex-Salzburg-Trainers Jesse Marsch findet lange kein Mittel gegen die kompakt stehende Verteidigung des Gegners. Lediglich durch Standards kann man vereinzelt Gefahr ausstrahlen.

Gegen Ende des Spiels erhöht der Co-Gastgeber das Tempo erneut und erzielt durch Eustaquio in der 90.+2 Minute den entscheidenden 1:0-Siegtreffer.

Die Highlights im Video:

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