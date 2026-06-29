Südafrika RSAKanada CAN
Endstand
0:10:0 , 0:1
-
Stephen Eustaquio
NEWS
Im Video: Der Last-Minute-Siegtreffer von Kanada
Der Co-Gastgeber kämpft sich mit einem späten Sieg über Südafrika ins WM-Achtelfinale. Das Siegtor im Video:
Kanada kann sich im WM-Sechzehntelfinale nach einem Tor in der Nachspielzeit knapp 1:0 gegen Südafrika durchsetzen (zum Spielbericht >>>).
Das Team des Ex-Salzburg-Trainers Jesse Marsch findet lange kein Mittel gegen die kompakt stehende Verteidigung des Gegners. Lediglich durch Standards kann man vereinzelt Gefahr ausstrahlen.
Gegen Ende des Spiels erhöht der Co-Gastgeber das Tempo erneut und erzielt durch Eustaquio in der 90.+2 Minute den entscheidenden 1:0-Siegtreffer.