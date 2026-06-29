Kurios: Ecuador wechselt während der WM den Kapitän

🚨🇪🇨 Moisés Caicedo will be Ecuador captain from now on, also in the upcoming games.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 29, 2026
Decision made and captain’s armband given by Valencia. ©️ pic.twitter.com/OcTuDG4s7D
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