Kurios: Ecuador wechselt während der WM den Kapitän

Überraschung bei Ecuador: Mitten während der Weltmeisterschaft wechseln die Südamerikaner den Kapitän.

Künftig wird Moisés Caicedo die Nationalmannschaft als Spielführer auf das Feld führen.

Bereits im letzten Gruppenspiel gegen Deutschland trug der Mittelfeldspieler von Chelsea die Kapitänsbinde.

Valencia noch in den ersten Spielen Kapitän

In den ersten beiden Partien war noch Rekordtorschütze Enner Valencia der Kapitän von "La Tri".

Nach der Last-Minute-Niederlage gegen die Elfenbeinküste und dem enttäuschenden Remis gegen Curacao entschieden sich die Verantwortlichen jedoch für einen Wechsel im letzten Gruppenspiel.

Die Entscheidung wurde nun auch mit Blick auf die anstehenden K.o.-Spiele endgültig getroffen: Caicedo bleibt ab sofort dauerhaft Kapitän Ecuadors.

Ecuador erstmals seit 2006 wieder in der K.o.-Phase

Mit dem späten Sieg gegen Deutschland sicherte sich Ecuador am Donnerstag doch noch das Ticket für die K.o.-Phase.

Erstmals seit 2006 stehen die Südamerikaner damit wieder in einer WM-K.o.-Runde. Damals scheiterte man im Achtelfinale knapp mit 0:1 an England.

Am Mittwoch (MEZ/ab 3 Uhr im LIVE-Ticker >>>) wartet nun Gastgeber Mexiko als Gegner im Sechzehntelfinale.