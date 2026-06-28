WM-Programm, 29. Juni: Rekordweltmeister Brasilien gegen Japan

Es geht los mit der K.o.-Runde bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026! Nach dem ersten Spiel zwischen Kanada und Südafrika geht es direkt mit Kracher-Duellen weiter. Unter anderem duellieren sich Brasilien und Japan.

Ein Überblick über den Zeitplan am 29. Juni:

Programm, 29. Juni (MESZ):

19:00 Uhr: Brasilien - Japan (LIVE-Ticker >>>)

WM-Rekordsieger Brasilien peilt mit Carlo Ancelotti den sechsten Titel an. Im Topspiel der Gruppe C starteten die Südamerikaner mit einem 1:1 gegen Marokko, anschließend gab es zwei 3:0-Erfolge gegen Haiti und Schottland.

Japan ist in der Gruppenphase ungeschlagen geblieben. Auf ein 2:2 gegen die Niederlande folgte ein 4:0 über Tunesien, im letzten Gruppenspiel gegen Schweden gelang aber nicht mehr als ein 1:1. Nichtsdestotrotz wird Japan als Geheimfavorit gehandelt.

Für Japan wäre ein Erfolg über Brasilien der erste Sieg in der K.o.-Runde einer WM. Bislang war stets im Achtelfinale Endstation.

In bisher 14 Spielen gegeneinander konnte sich Japan erst ein einziges Mal gegen die "Selecao" durchsetzen. Das war allerdings beim letzten Aufeinandertreffen im Oktober (2:3).

22:30 Uhr: Deutschland - Paraguay (LIVE-Ticker >>>)

Deutschland ist in dieser Begegnung der klare Favorit - bei diesem Turnier bislang aber nicht so recht in Fahrt gekommen. Nach dem 7:1 gegen Curacao schwächelte die Nagelsmann-Elf und besiegte die Elfenbeinküste knapp (2:1), gegen Ecuador gab es aber eine Niederlage (1:2).

Paraguay schaffte es als Gruppendritter ins Sechzehntelfinale - und ist bisher nicht als Torfabrik in Erscheinung getreten. Auf eine 1:4-Niederlage gegen Co-Gastgeber USA folgte ein knapper 1:0-Sieg in Unterzahl gegen die Türkei, zum Abschluss trennte man sich torlos von Australien.

Erst zum dritten Mal spielen Deutschland und Paraguay gegeneinander. Bisherige Bilanz: Ein deutscher 1:0-Sieg bei der WM 2002 und ein 3:3 in einem Testspiel 2013.

Paraguay steht erstmals seit der WM 2010 in einer K.o.-Phase. Damals war gegen den späteren Weltmeister Spanien Schluss.

Programm, 30. Juni (MESZ):

03:00 Uhr: Niederlande - Marokko (LIVE-Ticker >>>)

Zwischen den Niederlanden und Marokko kommt es wohl zu einem Duell auf Augenhöhe. Die Europäer haben ihre Gruppe ungeschlagen mit einem Torverhältnis von 10:4 gewonnen.

Marokko hingegen musste sich hauchdünn Rekordweltmeister Brasilien geschlagen geben. Einzig aufgrund des schlechteren Torverhältnisses landete man am Ende auf Platz zwei.

Gleichzeitig ist es auch das Duell der Torjäger: Sowohl Ismael Saibari als auch Brian Brobbey erzielten bei dieser WM bereits drei Tore.

19:00 Uhr: Elfenbeinküste - Norwegen (LIVE-Ticker >>>)

Mit viel Spannung wird diese Partie erwartet. Beide Nationen mussten sich in ihrer jeweiligen Gruppe einer Topnation geschlagen geben und landeten daher auf Platz zwei am Ende.

Die Elfenbeinküste überzeugte mit zwei Siegen, einzig gegen Deutschland kassierte man spät eine knappe 1:2-Pleite. Vor allem Supertalent Yan Diomande sorgt für die Afrikaner für Furore.

Norwegen präsentierte sich ebenfalls von seiner besten Seite. Siege gegen Irak und den Senegal stehen einer Niederlage gegen Topfavorit Frankreich gegenüber. Gegen den Weltmeister von 2018 rotierte man aber komplett.

Star des Teams ist ohne wenn und aber Erling Braut Haaland. Der Ex-Salzburger traf bereits vier Mal.

23:00 Uhr: Frankreich - Schweden (LIVE-Ticker >>>)

Die Rollen sind vor der Partie klar verteilt. Alles andere als ein Sieg von Frankreich wäre eine Sensation.

Die "Equipe Tricolore" hat eine perfekte Gruppenphase gespielt und strotzt vor Selbstvertrauen. Das Trio Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise sorgt für viel Furore.

Schweden hingegen hat sich in einer schwierigen Gruppe als Dritter mit vier Punkten für die K.o.-Phase qualifiziert. Gegen Tunesien gab es einen Sieg, gegen Japan ein Remis und gegen die Niederlande eine klare Niederlage.

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