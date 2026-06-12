Südkorea Südkorea KOR
Tschechien Tschechien CZE
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WM 2026 heute: Südkorea - Tschechien

In Gruppe A treffen Südkorea und Tschechien aufeinander. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Südkorea - Tschechien Foto: © IMAGO / CTK Photo
Textquelle: © LAOLA1
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Die Südkoreaner treffen in Runde eins der Gruppe A auf Tschechien (ab 04:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Im ersten Spiel der Gruppe A konnte Mexiko gegen Südafrika mit 2:0 gewinnen. (zum Spielbericht >>>)

Die Südkoreaner testeten zuletzt gegen El Salvador und siegten dabei 1:0. Ende März verloren die Asiaten 0:1 gegen Österreich.

Die Tschechen mit Top-Stürmer Patrick Schick (Bild) konnten sich beim WM-Playoff gegen Dänemark durchsetzen. Zuletzt siegten die Europäer 3:1 gegen Guatemala. Eine ausgeglichene Partie wird erwartet.

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