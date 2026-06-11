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NEWS
WM 2026: Die Tabelle der Gruppe A
Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien rittern in Gruppe A um den Aufstieg. LIVE-Infos:
48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.
So auch in Gruppe A, in der Gastgeber Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien um den Aufstieg kämpfen.
Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.
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