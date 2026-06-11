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WM 2026: Die Tabelle der Gruppe A

Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien rittern in Gruppe A um den Aufstieg. LIVE-Infos:

WM 2026: Die Tabelle der Gruppe A Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © LAOLA1
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48 Teams kämpfen bei der FIFA Weltmeisterschaft 2026 um 32 Plätze im Sechzehntelfinale.

So auch in Gruppe A, in der Gastgeber Mexiko, Südafrika, Südkorea und Tschechien um den Aufstieg kämpfen.

Der Erst- und Zweitplatzierte jeder Gruppe hat sein Ticket für die K.o.-Phase sicher. Auch die acht besten Gruppendritten qualifizieren sich für das Sechzehntelfinale.

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So steht es in Gruppe A:

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