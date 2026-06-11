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WM-Programm, 11. Juni: Es geht los!

In Mexiko-Stadt eröffnet Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika die FIFA Weltmeisterschaft 2026.

WM-Programm, 11. Juni: Es geht los! Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © LAOLA1
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Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026!

Am Donnerstag (MEZ) steht das erste von insgesamt 104 Spielen bei der größten FIFA WM aller Zeiten an.

Programm, 11. Juni (MESZ):

21:00 Uhr: Mexiko - Südafrika (LIVE-Ticker >>>)

  • Es ist die Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels 2010, das 1:1 endete.

Programm, 12. Juni (MESZ):

4:00 Uhr: Südkorea - Tschechien (LIVE-Ticker >>>)

  • Tschechien feiert WM-Comeback nach 20 Jahren.

  • Es ist das erste WM-Duell überhaupt zwischen Südkorea und Tschechien.

21:00 Uhr: Kanada - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)

  • Es ist das erste WM-Spiel jemals auf kanadischem Boden.

  • Kanada hat alle bisherigen sechs WM-Spiele verloren, jagt erstes WM-Erfolgserlebnis.

Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>

Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>

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