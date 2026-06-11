WM-Programm, 11. Juni: Es geht los!
In Mexiko-Stadt eröffnet Co-Gastgeber Mexiko gegen Südafrika die FIFA Weltmeisterschaft 2026.
Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft 2026!
Am Donnerstag (MEZ) steht das erste von insgesamt 104 Spielen bei der größten FIFA WM aller Zeiten an.
Programm, 11. Juni (MESZ):
21:00 Uhr: Mexiko - Südafrika (LIVE-Ticker >>>)
Es ist die Neuauflage des WM-Eröffnungsspiels 2010, das 1:1 endete.
Programm, 12. Juni (MESZ):
4:00 Uhr: Südkorea - Tschechien (LIVE-Ticker >>>)
Tschechien feiert WM-Comeback nach 20 Jahren.
Es ist das erste WM-Duell überhaupt zwischen Südkorea und Tschechien.
21:00 Uhr: Kanada - Bosnien-Herzegowina (LIVE-Ticker >>>)
Es ist das erste WM-Spiel jemals auf kanadischem Boden.
Kanada hat alle bisherigen sechs WM-Spiele verloren, jagt erstes WM-Erfolgserlebnis.
Der gesamte Spielplan der Fußball-WM 2026 >>>
Alle Tabellen/Gruppen der Fußball-WM 2026 >>>