WM: Trump verzichtet offenbar auf Besuch des US-Auftaktspiels

US-Präsident Donald Trump plant übereinstimmenden Medienberichten zufolge keinen persönlichen Besuch des WM-Eröffnungsspiels der USA gegen Paraguay am Freitag.

Das berichteten zuerst unter anderem das Nachrichtenportal "Politico" und das Sportmagazin "The Athletic" unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Das Weiße Haus und das Außenministerium reagierten zunächst nicht auf eine entsprechende Anfrage.

US-Außenminister ist vor Ort

Zuvor hatte ein Sprecher des US-Außenministeriums bekannt gegeben, dass Außenminister Marco Rubio zum Spiel in Los Angeles reisen werde. Am Rande des WM-Spiels wolle Rubio mit dem Präsidenten von Paraguay, Santiago Peña, über Themen wie "regionale Sicherheit, Handel, Investitionen sowie neue Technologien" sprechen.

Die USA bestreiten zwei ihrer drei Gruppenspiele im NFL-Stadion der Los Angeles Rams und Los Angeles Chargers in Inglewood südlich der kalifornischen Metropole. Außer Paraguay bekommt es die US-Nationalmannschaft noch mit Australien und der Türkei zu tun.