Wie die Heim-WM Kanada verändern könnte

Wenn am 11. Juni die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 mit dem Eröffnungsspiel zwischen Mexiko und Südafrika (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker) beginnt, startet das größte Fußballturnier der Geschichte.

48 Nationen, 104 Spiele und erstmals drei Gastgeberländer: USA, Mexiko und Kanada.

Aus kanadischer Sicht beginnt das Turnier am 12. Juni in Toronto gegen Bosnien-Herzegowina (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker).

"Das Land freut sich auf das Turnier", sagt Neil Davidson, kanadischer Sportjournalist vom "Globe and Mail".

Zwar habe es Diskussionen über die Kosten der Veranstaltung und die hohen Ticketpreise gegeben, doch je näher der Anpfiff rücke, desto stärker würden die Kanadier die Weltmeisterschaft annehmen.