Südafrika holt dank spätem Elfertor Punkt gegen Tschechien

Tschechien und Südafrika trennen sich zum Auftakt des zweiten WM-Spieltags in Atlanta mit einem 1:1-Unentschieden.

Nach einem frühen Tor von Michal Sadilek gleicht Südafrikas Teboho Mokoena in einem über weite Strecken dürftigen Spiel aus.

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Nach den Roten Karten im Eröffnungsspiel gegen Mexiko (0:2) muss Südafrika auf Sphephelo Sithole und Themba Zwane verzichten. Tschechiens Teamchef Miroslav Koubek nimmt nach der 1:2-Niederlage gegen Südkorea gleich fünf Änderungen vor.

Tschechien früh voran

Und im Vergleich zur Auftaktpleite zeigen die Tschechen in Spiel zwei prompt ein anderes Gesicht.

Patrik Schick kommt kurz nach dem Anpfiff zur ersten großen Chance. Der Leverkusen-Stürmer hat an der zweiten Stange viel Platz, setzt seinen Kopfball aber neben das Tor (1.).

Tschechien jubelt wenige Momente später dann doch über den frühen Führungstreffer. Adam Hlozek bringt den Ball nach einem langen Einwurf von der Torauslinie in den Rückraum. Alexandr Sojka bedient Michal Sadilek, der zum 1:0 einschiebt (5.).

Nach der Führung ziehen sich die Tschechen zurück und überlassen Südafrika den Ball. Die Auswahl von Teamchef Hugo Broos tut sich jedoch schwer, gefährlich vors Tor zu kommen. Tschechien klärt bei zwei aussichtsreichen Angriffsversuchen der Südafrikaner (17., 37.).

Die beste Möglichkeit haben die "Bafana Bafana" in der Nachspielzeit der ersten Hälfte, als Torhüter Matej Kovar nach einer Flanke den Ball auslässt. Der Schuss von Thapelo Maseko wird geblockt (45.+4).

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Südafrika gleicht per Handelfmeter aus

Hälfte zwei startet mit Offensivszenen der Tschechen. Vladimir Darida verpasst wegen eines schlechten ersten Kontakts jedoch den Abschluss, Südafrika-Keeper Ronwen Williams lenkt den Distanzschuss von Lukas Cerv anschließend übers Tor (47.).

Bei der darauffolgenden Ecke fällt Schicks Kopfballversuch zu zentral aus (48.). Kapitän Ladislav Krejci köpft nach einem weiteren Corner drüber (53.). Und der Schuss von Torschütze Sadilek wird geblockt (59.).

Danach flacht das Spiel ab, bis Südafrika plötzlich die große Ausgleichschance erhält. Der eingewechselte Pavel Sulc blockt einen Maseko-Schuss mit dem linken Arm, Schiedsrichterin Tori Penso zeigt auf den Punkt. Mokoena tritt an und verwandelt sicher zum 1:1 (83.).

Das Spiel bleibt daraufhin offen. In der Nachspielzeit geht der Flachschuss von Lukas Provod rechts am Tor vorbei (90.+4).

Kurz vor dem Ende ist Südafrika näher dran am Sieg. Der Schuss von Evidence Makgopa fällt zu zentral aus (90.+6), der Versuch von Aubrey Maphosa Modiba wird geblockt (90.+7). Damit bleibt es beim 1:1.

Für beide Nationen ist es der erste Punkt bei dieser Endrunde.

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