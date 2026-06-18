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NEWS
WM 2026 heute: Tschechien - Südafrika
Nach Auftaktniederlagen stehen beide Teams bereits unter Druck. LIVE-Infos:
Tschechien und Südafrika eröffnen am Donnerstag (ab 18:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) den zweiten Gruppenspieltag bei der Fußball-WM 2026.
Beide Teams haben nach der ersten Runde etwas gutzumachen. Tschechien musste eine enttäuschende 1:2-Niederlage gegen Südkorea hinnehmen und steht damit schon unter Druck.
Die Südafrikaner enttäuschten ebenso auf ganzer Linie und waren beim WM-Eröffnungsspiel gegen Mexiko teilweise überfordert. Am Ende setzte es eine verdiente 0:2-Niederlage. Auch die Afrikaner sind um eine Reaktion bemüht.