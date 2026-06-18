In Gruppe B bekommt es die Schweiz am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit Bosnien-Herzegowina zu tun.

Beide Mannschaften haben am ersten Gruppenspieltag 1:1 gespielt.

Die Schweiz gab ausgerechnet gegen Katar, den vermeintlich leichtesten Gruppengegner, eine 1:0-Führung spät aus der Hand. Nun möchte und muss die Elf von Trainer Murat Yakin eine Reaktion zeigen.

Auch Bosnien-Herzegowina war im ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada 1:0 in Führung, kassierte in Halbzeit zwei aber noch den Ausgleich. Damit halten in Gruppe B alle Teams bei einem Zähler - es bleibt spannend.

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