Schweiz Schweiz SUI
UEFA Play-Off A UEFA Play-Off A UEFA A
Heute 21:00 Uhr
1 1.55
X 4.00
2 6.00
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

WM 2026 heute: Schweiz - Bosnien-Herzegowina

Ein Sieg würde für beide Mannschaften einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten. LIVE-Infos:

WM 2026 heute: Schweiz - Bosnien-Herzegowina Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In Gruppe B bekommt es die Schweiz am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit Bosnien-Herzegowina zu tun.

Beide Mannschaften haben am ersten Gruppenspieltag 1:1 gespielt.

Die Schweiz gab ausgerechnet gegen Katar, den vermeintlich leichtesten Gruppengegner, eine 1:0-Führung spät aus der Hand. Nun möchte und muss die Elf von Trainer Murat Yakin eine Reaktion zeigen.

Auch Bosnien-Herzegowina war im ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada 1:0 in Führung, kassierte in Halbzeit zwei aber noch den Ausgleich. Damit halten in Gruppe B alle Teams bei einem Zähler - es bleibt spannend.

Ergebnisse/Tabelle der Gruppe B >>>

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

FIFA WM
1
WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

WM-Programm, 18. Juni: Gelingt der Schweiz der erste Sieg?

FIFA WM
WM 2026 heute: Tschechien - Südafrika

WM 2026 heute: Tschechien - Südafrika

FIFA WM
Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

Die 17 besten WM-Torschützen aller Zeiten

FIFA WM
7
Entscheidung um Davies-Einsatz gegen Katar gefallen

Entscheidung um Davies-Einsatz gegen Katar gefallen

FIFA WM
Portugal-Trainer verteidigt Ronaldo: "Bester Torschütze der Welt"

Portugal-Trainer verteidigt Ronaldo: "Bester Torschütze der Welt"

FIFA WM
10
VIDEO: Kolumbiens Auftaktsieg gegen Usbekistan

VIDEO: Kolumbiens Auftaktsieg gegen Usbekistan

FIFA WM

Kommentare

JETZT NEU: Diskutiere mit den LAOLA1-Usern bei Live-Events in unserem neuen LAOLA1-Chat!

Fußball FIFA WM 2026 Schweiz (Team, Fußball) Bosnien-Herzegowina