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WM 2026 heute: Schweiz - Bosnien-Herzegowina
Ein Sieg würde für beide Mannschaften einen großen Schritt Richtung Sechzehntelfinale bedeuten. LIVE-Infos:
In Gruppe B bekommt es die Schweiz am Donnerstag (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<) mit Bosnien-Herzegowina zu tun.
Beide Mannschaften haben am ersten Gruppenspieltag 1:1 gespielt.
Die Schweiz gab ausgerechnet gegen Katar, den vermeintlich leichtesten Gruppengegner, eine 1:0-Führung spät aus der Hand. Nun möchte und muss die Elf von Trainer Murat Yakin eine Reaktion zeigen.
Auch Bosnien-Herzegowina war im ersten Gruppenspiel gegen Co-Gastgeber Kanada 1:0 in Führung, kassierte in Halbzeit zwei aber noch den Ausgleich. Damit halten in Gruppe B alle Teams bei einem Zähler - es bleibt spannend.
Ergebnisse/Tabelle der Gruppe B >>>