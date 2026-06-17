Einspruch! Südafrika legt Protest gegen Rot-Sperre ein

Nächstes Spiel vorentscheidend

Das Spiel gegen Tschechien, die ihren Auftakt ebenfalls verloren hatten, sieht Broos als wegweisend. "Die Situation ist klar. Wenn wir nicht gewinnen, ist das letzte Spiel gegen Südkorea für nichts", sagte Broos.

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Zudem gab er zu, mit der Leistung seiner Spieler nicht einverstanden gewesen zu sein: "Ich wurde kritisiert, dass ich zu weich sei. Aber ich will meine Spieler nicht öffentlich angehen. Manchmal muss man vor den Kameras lügen."

Der 74-Jährige betonte, dass er wisse, was falsch lief. In Südafrika ist die Kritik nach dem Auftakt groß - was Broos gelassen hinnimmt: "Als ich die Qualifikation geschafft hatte, wollte man eine Statue von mir aufstellen. Ich sagte daraufhin, sie sollen eine aus Holz nehmen. Die kann man leicht verbrennen. Das passiert gerade."