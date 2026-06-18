Im ersten WM-Gruppenspiel der Elfenbeinküste gegen Ecuador stand Elye Wahi noch in der Startelf, gegen Deutschland wird der Angreifer den Westafrikanern am Samstag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker) aber fehlen.

Nach Verbandsangaben wurde dem Frankfurter Bundesligaprofi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert. Das Gruppenspiel zwischen der Elfenbeinküste und Deutschland steigt in Toronto.

"Tatsächlich konnten die für seine Einreise nach Kanada erforderlichen behördlichen Genehmigungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht eingeholt werden", teilt der Verband auf der Plattform "X" mit.

"Elye Wahi wird daher in den Vereinigten Staaten bleiben und auf die Rückkehr der Mannschaft warten."

Ermittlungsverfahren in Frankreich

In Frankreich läuft gegen Wahi laut "The Athletic" ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, organisierte Korruption im Sport, Hehlerei und Geldwäsche.

Im Zentrum stehen Auffälligkeiten rund um das Ligue-1-Spiel zwischen Nizza und dem FC Metz am 17. Mai.

Demnach soll sich Wahi in der Partie bewusst eine Gelbe Karte eingehandelt haben. Der Ligaverband LFP registrierte daraufhin ungewöhnliche Wettaktivitäten im Zusammenhang mit einer möglichen Verwarnung des Spielers.

Rund zwei Wochen vor Beginn der WM soll der Stürmer zudem vorübergehend festgenommen worden sein.