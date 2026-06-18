NEWS

Brasilien: Entscheidung um Neymar-Einsatz gefallen

Zum Auftakt musste der Superstar der "Selecao" zusehen. Nun steht fest, ob Neymar im zweiten Gruppenspiel mitwirken wird.

Brasilien: Entscheidung um Neymar-Einsatz gefallen Foto: © IMAGO / Agencia EFE
Textquelle: © APA
Kommentare

Der angeschlagene Superstar Neymar wird der brasilianischen Fußball-Nationalmannschaft auch in ihrem zweiten Gruppenspiel bei der WM nicht zur Verfügung stehen.

Statt mit dem Team zur Partie gegen Haiti nach Philadelphia (Samstag, ab 2:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>) zu reisen, werde der 34-Jährige weiter im Trainingscamp in New Jersey an seinem Comeback arbeiten, teilte der Verband mit.

Auch beim Auftakt nicht verfügbar

Neymar hat wegen einer Wadenverletzung schon seit gut einem Monat kein Pflichtspiel mehr bestritten.

Diese Woche konnte er immerhin wieder auf dem Rasen trainieren – phasenweise mit Ball, kurzzeitig sogar im Kreise seiner Teamkollegen.

Der Nationalheld befindet sich laut Verbandsangaben in der "letzten Phase seiner Genesung". Beim ersten WM-Spiel gegen Marokko (1:1) hatte Neymar an der Seitenlinie mitgefiebert.

Jetzt erhältlich: Das offizielle Ansakonferenz-Trikot

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Brasiliens Weltmeister-Trainer im Krankenhaus

Brasiliens Weltmeister-Trainer im Krankenhaus

FIFA WM
WM 2026 LIVE: Tschechien - Südafrika

WM 2026 LIVE: Tschechien - Südafrika

FIFA WM
1
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika

FIFA WM
Neuer Lesestoff für Xaver Schlager

Neuer Lesestoff für Xaver Schlager

ÖFB-Team
7
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. Südkorea

FIFA WM
WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Katar

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Kanada vs. Katar

FIFA WM
Einreise verweigert! Stürmer fehlt gegen DFB-Elf

Einreise verweigert! Stürmer fehlt gegen DFB-Elf

FIFA WM
10

Kommentare

Fußball Neymar Haiti Verletzungspause FIFA WM 2026 Brasilien (Teams, Fußball)