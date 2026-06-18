Englands Teamchef Thomas Tuchel war verärgert, dass Fotografen ihn während der Nationalhymne vor seinem WM-Debüt daran hinderten, seine Mannschaft zu sehen.

"Ich flehe die FIFA an, die Position der Fotografen zu ändern, denn ich konnte meine Mannschaft während der Nationalhymne nicht sehen, und ich habe auf diesen Moment gewartet", sagte Tuchel, nachdem England Kroatien am Mittwoch mit 4:2 besiegt hatte (Spielbericht >>>).

"Das hat meine Erfahrung heute ein wenig getrübt"

Während der englischen Hymne "God Save the King" gestikulierte Tuchel in Richtung der Fotografen – die sich während der Hymnen direkt vor den beiden Trainerbänken versammeln – und versuchte, sie zum Weggehen zu bewegen.

Als dies nicht geschah, legte der Deutsche seinen Arm um seine Mitmitarbeiter, und sie blickten auf die Großbildleinwand des Stadions, um ihre Spieler zu sehen.

"Es war heute ein ganz, ganz besonderer Moment, und ich stand einen halben Meter vor 50 Fotografen und konnte keinen einzigen Spieler sehen", sagte Tuchel. "Das hat meine Erfahrung heute ein wenig getrübt."

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