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WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika

WM 2026 heute live: Wo läuft Tschechien gegen Südafrika am Donnerstag ab 18:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.

WM 2026: Dieser TV-Sender zeigt Tschechien - Südafrika Foto: © IMAGO / Bihlmayerfotografie
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA WM 2026 geht am Donnerstag mit dem Spiel Tschechien gegen Südafrika (Donnerstag, ab 18:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.

Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE

In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.

In Deutschland überträgt ZDF, zusätzlich ist das Spiel bei MagentaTV zu sehen.

Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:

Donnerstag, 18.06., 18:00 Uhr: Tschechien vs. Südafrika

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Donnerstag, 18.06., 21:00 Uhr: Schweiz vs. Bosnien-Herzegowina

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Freitag, 19.06., 00:00 Uhr: Kanada vs. Katar

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: ZDF & MagentaTV

Freitag, 19.06., 03:00 Uhr: Mexiko vs. Südkorea

  • Österreich: ORF 1 & ORF ON

  • Deutschland: MagentaTV

Alle Tabellen der WM 2026 >>>

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