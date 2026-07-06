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Wird Mexiko vs. England doch noch verschoben?

Derzeit herrscht rund um das Aztekenstadion noch Unwetter. In rund eineinhalb Stunden sollte die Partie eigentlich beginnen.

Wird Mexiko vs. England doch noch verschoben? Foto: © IMAGO / ImagenShop
Textquelle: © LAOLA1
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Verschiebt sich der Anpfiff des Achtelfinal-Krachers zwischen Mexiko und England (geplant für 2.00, im LIVE-Ticker >>>) doch?

Im Vorfeld waren schon Unwetter angekündigt worden, die nun auch tatsächlich rund ums Aztekenstadion in Mexiko-Stadt auftreten.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 0:40 MESZ, 16:40 Ortszeit) greift das Unwetterprotokoll - was heißt, dass die Fans derzeit nicht ins Stadion dürfen.

Das Protokoll besagt: Erst eine halbe Stunde nach dem letzten Blitz dürfen Zuschauer wieder ins Stadion.

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