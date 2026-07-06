Wird Mexiko vs. England doch noch verschoben?

Verschiebt sich der Anpfiff des Achtelfinal-Krachers zwischen Mexiko und England (geplant für 2.00, im LIVE-Ticker >>>) doch?

Im Vorfeld waren schon Unwetter angekündigt worden, die nun auch tatsächlich rund ums Aztekenstadion in Mexiko-Stadt auftreten.

Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand 0:40 MESZ, 16:40 Ortszeit) greift das Unwetterprotokoll - was heißt, dass die Fans derzeit nicht ins Stadion dürfen.

Das Protokoll besagt: Erst eine halbe Stunde nach dem letzten Blitz dürfen Zuschauer wieder ins Stadion.