Morgen 02:00 Uhr
NEWS
WM LIVE: Dieser TV-Sender zeigt Mexiko vs. England
WM 2026 heute live: Wo läuft Mexiko gegen England am Montag ab 02:00 Uhr? 📺 Alle Infos zur Übertragung im Free-TV und Live-Stream.
Die FIFA WM 2026 geht am Montag mit dem Spiel Mexiko gegen England (Montag, ab 02:00 Uhr im LAOLA1-Liveticker) weiter.
Diese Sender zeigen das WM-Spiel heute LIVE
In Österreich läuft die Partie live auf ORF 1 & ORF ON. Das Spiel ist auch im Stream auf ORF ON zu sehen.
In Deutschland ist das Spiel nicht bei ARD oder ZDF zu sehen, sondern läuft exklusiv bei MagentaTV.
Hier siehst du die kommenden Spiele LIVE im TV:
Sonntag, 05.07., 22:00 Uhr: Brasilien vs. Norwegen
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV
Montag, 06.07., 02:00 Uhr: Mexiko vs. England
Österreich: ORF 1 & ORF ON
Deutschland: MagentaTV