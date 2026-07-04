WM Power Ranking: Spanien klettert, Argentinien strauchelt!

Das WM-Achtelfinale steht an!

16 der ursprünglich antretenden 48 Teams kämpfen noch um den WM-Titel. Die Sechzehntelfinals boten schon einiges: Zwei Partien gingen in die Verlängerung, drei sogar ins Elfmeterschießen.

Einige Mannschaften, wie etwa Kap Verde, kratzten außerdem an Sensationen. Die einzig richtig große Überraschung war allerdings Paraguays Sieg im Elferschießen gegen Deutschland.

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Auch im Achtelfinale sind wieder Sensationen möglich. LAOLA1 hat es sich trotzdem zur Aufgabe genommen, alle 16 Teams zu ranken. Das Power Ranking orientiert sich an Teamstärke, den gezeigten Leistungen und der Form.