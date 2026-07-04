WM Power Ranking: Spanien klettert, Argentinien strauchelt!

⬆️#16 Paraguay, +15 zur Vorwoche
Das größte Überraschungsteam im Achtelfinale. Gegen die Deutschen hat "La Albirroja" gezeigt, dass ihr tiefer Block nur schwer zu durchdringen ist - zumindest, wenn man so träge wie das DFB-Team spielt.
Was allerdings auch klar ist: Offensiv wird Paraguay, mit oder ohne Starspieler Julio Enciso, keine Wunder vollbringen.
Auf alle Fälle bringen die Südamerikaner eine gewisse Härte und Galligkeit mit, die so ziemlich jedem Gegner Probleme machen kann. Das Problem aus Sicht der Paraguayer: Der Achtelfinalgegner ist Frankreich.
Ergebnisse: 1:4 gegen USA, 1:0 gegen Türkei, 0:0 gegen Australien; 5:4 n. E. gegen Deutschland
Achtelfinal-Gegner: Frankreich (Samstag, 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#15 Ägypten, +9
Bereits die zweite Mannschaft, die das Achtelfinalticket im Elferschießen löste.
Das Weiterkommen gegen ein hart verteidigendes Australien war am Ende verdient, gerade in der Verlängerung gingen die Ägypter auf den Sieg. Das mag auch an den vergangenen Elfmeter-"Traumata" bei WMs und Afrika-Cups liegen.
Mohamed Salah und seine Mannen konnten den Bann am Ende brechen, auch dank eines Panenkas des Superstars. Ein eher unbekannter Kollege des Ex-Liverpool-Spielers war erneut wichtig: Emam Ashour. Der Al-Ahly-Akteur überzeugte in vier Spielen auf vier verschiedenen Positionen und schoss zwei Tore.
Alles andere als das Achtelfinal-Aus, wo man erstmals seit 1934 steht, wäre aber eine Sensation. Dafür fehlt es einfach an der individuellen Qualität - und auch an der Formstärke von Spielern wie Omar Marmoush. Denn es wartet Weltmeister Argentinien.
Ergebnisse: 1:1 Belgien, 3:1 Neuseeland, 1:1 Iran; 5:3 n. E. Australien
Achtelfinal-Gegner: Argentinien (Dienstag, 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>>)
⬆️#14 Kanada, +6
Mit Ach und Krach rettete sich der Co-Gastgeber vor der Verlängerung gegen Südafrika, das wohl schwächste Team im Sechzehntelfinale.
Erstmals bei dieser WM spielte Kanada nicht zu Hause - und dafür änderte Jesse Marsch die Herangehensweise. Kanada setzte weniger auf klassisches Pressing, sondern stellte die Südafrikaner einfach hoch zu. Das resultierte einerseits in vielen langen Bällen vom Keeper und andererseits in einer recht unansehnlichen Partie.
Trotz weniger Ballbesitz als in allen bisherigen WM-Partien zog Kanada das Spiel auf seine Seite. Durch das späte Siegtor könnte der Co-Gastgeber, der erneut in den USA spielen muss, Rückenwind mitnehmen.
Doch Marokko, der klare Favorit, gewann noch später.
Ergebnisse: 1:1 Bosnien und Herzegowina, 6:0 Katar, 1:2 Schweiz; 1:0 Südafrika
Achtelfinale: Marokko (Samstag, 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#13 Belgien, +2
So richtig schlau wird man aus dem ewigen Geheimfavoriten nicht.
War es nun die Stärke der Belgier oder eine Implosion des Senegals, die zum spektakulären Comeback im Sechzehntelfinale führte? Binnen drei Minuten glich die Garcia-Truppe in der Schlussphase aus, nur um in 120.+5 (!) das 3:2 zu erzielen.
Was die "Roten Teufel" jedenfalls gezeigt haben: Moral. Und in dieser Phase des Turniers, wo die Spiele normalerweise enger werden, ist das entscheidend. Ob das gegen die USA reicht, darf bezweifelt werden.
Ergebnisse: 1:1 Ägypten, 0:0 Iran, 5:1 Neuseeland; 3:2 n. V. Senegal
Achtelfinal-Gegner: USA (Dienstag, 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️#12 USA, -3
In 30-minütiger Unterzahl die unangenehmen Bosnier souverän zu besiegen - alle Achtung.
Die USA haben mit ihrem Sechzehntelfinale ein nächstes, kleines Ausrufezeichen gesetzt. Im Ranking geht es dennoch runter. Einerseits wegen der Leistung anderer Teams und andererseits wegen eines Ausfalls: Folarin Balogun, der bisher beste Spieler der US-Boys, ist nach seinem Rotfoul für das kommende Spiel gesperrt.
Trainer Mauricio Pochettino ist nun gefragt, eine seiner größten Stärken in kürzester Zeit zu zeigen: Offensivspieler richtig gut aussehen zu lassen. Gelingt ihm das, kann die WM-Euphorie in Seattle gegen Belgien weitergehen.
Ergebnisse: 4:1 Paraguay, 2:0 Australien, 2:3 Türkei; 2:0 Bosnien-Herzegowina
Achtelfinale: Belgien (Dienstag, 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️#11 Kolumbien, -1
Wenn sie nur ihre Tore machen würden ...
13 Großchancen, knapp sieben Torschüsse pro Spiel - und trotzdem stehen die "Cafeteros" erst bei fünf Toren, nur Paraguay hat von allen Achtelfinalisten weniger.
Mit ihrem intensiven Pressing, dem schnellen Umschalten und richtig offensiven Außenverteidigern bereitet man so gut wie jedem Gegner Probleme.
Doch Luis Diaz, Luis Suarez und Co. fehlt zu häufig noch das Glück im Abschluss. Finden sie das, kann es sogar ähnlich weit gehen wie 2014. Die Schweiz ist allerdings nicht zu unterschätzen.
Ergebnisse: 3:1 Usbekistan, 1:0 DR Kongo, 0:0 Portugal, 1:0 Ghana
Achtelfinal-Gegner: Schweiz (Dienstag, 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#10 Norwegen, +7
Es kommt selten vor, dass die Masse vor einer WM ein Team als Überraschung herauspickt und dieses Team dann tatsächlich abliefert.
Norwegen hat das jetzt schon geschafft, denn spätestens mit dem Achtelfinal-Einzug ist die erste Endrunde seit 1998 ein Erfolg. Und es sind nicht nur die großen Stars, Erling Haaland und Martin Ødegaard, die liefern. Antonio Nusa erzielte gegen die Elfenbeinküste ein Traumtor, Torhüter Ørjan Nyland zeigte unzählige starke Paraden.
Im Achtelfinale gegen Brasilien wird es spannend. Denn das Duell mit der Elfenbeinküste wurde allen voran auf den Flügeln entschieden - jenen Positionen, wo die "Seleção" gerade gegen den Ball ihre Schwächen hat.
Ergebnisse: 4:1 Irak, 3:2 Senegal, 1:4 Frankreich; 2:1 Elfenbeinküste
Achtelfinal-Gegner: Brasilien (Sonntag 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#9 Schweiz, +5
Der Bann ist gebrochen. Erstmals seit 1934 gewinnt die "Nati" ein K.o.-Spiel bei einer WM.
Die Schweiz kann auch mal innerhalb von Partien "leiden" - also den Druck des Gegners aushalten, ohne sofort in Rückstand zu geraten.
Es ist eine unglaublich ausgewogene Truppe mit Spielern, die besondere Momente erzeugen können. Diese Akteure lässt Trainer Murat Yakin mittlerweile sogar starten, gegen Algerien spielten Johan Manzambi, Ruben Vargas und Dan Ndoye von Beginn an.
Ergebnisse: 1:1 Katar, 4:1 Bosnien-Herzegowina, 2:1 Kanada; 2:0 Algerien
Achtelfinal-Gegner: Kolumbien (Dienstag, 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#8 Mexiko, +4
Drei von drei WM-Gastgebern im Achtelfinale, doch die Mexikaner sind bislang am überzeugendsten.
So richtig geprüft wurde man im Turnierverlauf nämlich noch nicht: Vier Spiele, acht Tore und kein Gegentor. Neben Spanien ist Mexiko das einzige Team mit einer Weißen Weste.
Diese Statistik ist auch kein Zufall, wenngleich das ein oder andere Gegentor möglich gewesen wäre: Nur Spanien und Argentinien ließen bislang weniger xG zu als "El Tri".
Den Vorteil als Gastgeber darf man dabei weiter nicht unterschätzen, denn die Engländer werden im Aztekenstadion empfangen.
Ergebnisse: 2:0 Südafrika, 1:0 Südkorea, 3:0 Tschechien; 3:0 Ecuador
Achtelfinal-Gegner: England (Montag, 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️#7 England, -3
Nach vier Spielen kann man mal festhalten: Das Spektakel gegen Kroatien war die Ausnahme, nicht die Regel.
Die "Three Lions" tun sich in diesem Turnier noch schwer und haben vor allem Probleme, tiefe Abwehrreihen zu entzaubern. Ohne Superstar Harry Kane wäre man womöglich sogar schon ausgeschieden.
Teamchef Thomas Tuchel beharrt aber vehement darauf, dass seine Mannschaft umso besser wird, je weiter es im Turnierverlauf geht. Das muss die Mannschaft in Mexiko unter Beweis stellen.
Ergebnisse: 4:2 Kroatien, 0:0 Ghana, 2:0 Panama; 2:1 DR Kongo
Achtelfinal-Gegner: Mexiko (Montag, 2:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#6 Brasilien, +1
Wie schon bei den letzten beiden WMs steht die "Seleção" im Viertelfinale.
Weiter ging es seit dem Heimturnier 2014 aber nicht mehr. Dass dies gegen die gehypten Norweger gelingt, ist keine Selbstverständlichkeit.
Denn obwohl Brasilien das Sechzehntelfinale gegen Japan fast gänzlich dominierte, traf man erst in der Nachspielzeit zum Sieg. Ist das eine Schwäche oder eine Qualität? Das wird sich erst weisen. Für die Brasilianer sprechen gute Momente im Gegenpressing und ein gut aufgelegter Vini Jr., allerdings wirkt man teilweise einfallslos gegen tiefstehende Gegner.
Gegen eine Ancelotti-Truppe in einer K.o.-Runde zu wetten, war schon oftmals ein großer Fehler.
Ergebnisse: 1:1 Marokko, 3:0 Haiti, 3:0 Schottland; 2:1 Japan
Achtelfinal-Gegner: Norwegen (Sonntag 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#5 Portugal, +10
Hauchdünn in einer spektakulären Partie gegen Kroatien weitergekommen - und dabei noch Glück gehabt.
Der späte 3:3-Ausgleich der Kroaten hätte wohl zählen müssen, aber dennoch nimmt Portugal vom Last-Minute-Sieg sicher viel Rückenwind mit.
Das betrifft auch Cristiano Ronaldo, der erstmals in einem WM-K.o.-Spiel netzte. Doch er ist nicht der Einzige: Rafael Leao war der überragende Mann der "Selecao", Torhüter Diogo Costa zeigte einmal mehr, dass er ebenso Spiele entscheiden kann.
Selbst wenn sich Portugal nochmal steigern sollte, könnte es im Achtelfinale aber vorbei sein.
Ergebnisse: 1:1 DR Kongo, 5:0 Usbekistan, 0:0 Kolumbien; 2:1 Kroatien
Achtelfinal-Gegner: Spanien (Montag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#4 Marokko, +2
Nach einem dramatischen Elferschießen gegen die Niederlande zogen die "Atlas-Löwen" ins Achtelfinale ein.
Auf dem Papier wartet nun einer der einfachsten Gegner: Kanada.
Bislang offenbarte der Halbfinalist von 2022 kaum Schwächen: Allen voran mit dem Ball hat man Qualitäten, zählt zu den spielstärksten Teams des Turniers und bietet ein gefährliches, variables Offensivspiel an.
Dazu kommt eine Qualität, die nicht erst seit dem Spiel gegen die Niederlande bekannt ist: Mit Tormann Bono hat Marokko einen wahrhaften Elferkiller in seinen Reihen.
Ergebnisse: 1:1 Brasilien, 1:0 Schottland, 4:2 Haiti; 4:3 n. E. Niederlande
Achtelfinal-Gegner: Kanada (Samstag, 19:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬇️#3 Argentinien🥉, -1
Der amtierende Weltmeister hat also doch Schwächen!
Erstmals bei dieser Endrunde streut die "Albiceleste" Fehler ein, wirkt nach der Führung gegen Überraschungsteam Kap Verde passiv und muss sogar zwei Mal in die Verlängerung.
Zwei Mal gibt Argentinien eine Führung ab, am Ende führen zwei Tore nach Ecken zum Achtelfinal-Einzug. Womöglich war es auch nur ein Ausrutscher - gegen Ägypten erwartet Lionel Messi und Co. wohl kein komplett anderes Spiel.
Ergebnisse: 3:0 Algerien, 2:0 Österreich, 3:1 Jordanien; 3:2 n. V. Kap Verde
Achtelfinal-Gegner: Ägypten (Dienstag, 18:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
⬆️#2 Spanien🥈, +3
Womöglich war "La Furja Roja" in der Vorwoche zu weit unten platziert.
Mit welcher Selbstverständlichkeit Spanien ein - zugegeben nicht groß aufspielendes - ÖFB-Team abfertigte, war beeindruckend. Dabei brilliert man weniger durch die einzelnen Spieler, sondern durch eine unfassbare mannschaftliche Stärke.
Neben Mexiko das einzige Team mit einer Weißen Weste - und das ist sogar statistisch in Ordnung. In vier Spielen ließen die Spanier unglaubliche 0,9 expected Goals zu. Mit Portugal wartet allerdings der bisher härteste Gegner.
Ergebnisse: 0:0 Kap Verde, 4:0 Saudi-Arabien, 1:0 Uruguay, 3:0 Österreich
Achtelfinal-Gegner: Portugal (Montag, 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
🟰#1 Frankreich🥇
Wer soll diese Mannschaft stoppen?
Nicht nur die Ergebnisse Frankreichs sind bislang überragend, auch die Art und Weise ist es. Die Offensivreihe liefert und liefert, als hätte sie ein Prime-Abo auf Tore.
Kylian Mbappe (6 Tore) und Ousmane Dembele (4) treffen, wie sie wollen. Obendrein hat Michael Olise schon nach vier Spielen den WM-Vorlagenrekord eingestellt (5). Das Beängstigende: Schweden machte im Sechzehntelfinale eigentlich ein richtig gutes Spiel, gegen die Klasse hatten die Skandinavier aber gar keine Chance.
Es bleibt also dabei: Frankreich kann sich nur selbst schlagen.
Ergebnisse: 3:1 Senegal, 3:0 Irak, 4:1 Norwegen; 3:0 Schweden
Achtelfinal-Gegner: Paraguay (Samstag, 23:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)