Brisant: Schiri-Team aus Argentinien bei Frankreich gegen Marokko

Beim WM-Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko am morgigen Donnerstag (ab 22:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) werden auf dem Platz ausschließlich Schiedsrichter aus Argentinien im Einsatz sein.

Haupt-Schiedsrichter Facundo Tello wird das Spiel leiten. Der 44-Jährige war bei der laufenden Weltmeisterschaft bislang in zwei Gruppenspielen im Einsatz – beim 1:1 zwischen Kanada und Bosnien-Herzegowina sowie beim 1:0-Sieg von Südafrika über Südkorea.

Schiedsrichter-Besetzung heizt Manipulationsvorwürfe an

Die Besetzung des Spiels Frankreich gegen Marokko sorgt nun für weitere Brisanz und wird in den sozialen Medien heiß diskutiert.

Denn Ägyptens Teamchef Hossam Hassan hatte nach der 2:3-Achtelfinal-Niederlage gegen Argentinien am Dienstag den Verdacht der Spielmanipulation zugunsten der Albiceleste in den Raum gestellt.

"Das war ein manipuliertes Spiel und die ganze Welt hat es gesehen. Wenn sie unbedingt wollen, dass Argentinien gewinnt, warum laden sie andere Mannschaften dann überhaupt ein?", sagte Hassan (hier alle Aussagen nachlesen >>>).

Bei den bisherigen WM-Spielen kamen die Schiedsrichter auf dem Platz üblicherweise aus mindestens zwei verschiedenen Ländern. Beim anstehenden Viertelfinale zwischen Spanien und Belgien werden Referees aus England und Brasilien im Einsatz sein.

Bei Argentiniens Achtelfinalsieg über Ägypten leitete der Franzose Francois Letexier das Spiel.