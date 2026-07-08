Zlatko Dalic tritt als Kroatiens Teamchef ab

Zlatko Dalic legt sein Amt als Trainer der kroatischen Nationalmannschaft nieder. Der auslaufende Vertrag wird nicht verlängert.

Der 59-Jährige tritt nach rund neun Jahren im Amt zurück. Der Rücktritt erfolgt nach Kroatiens Aus bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.

Das Team rund um Altstar Luka Modric musste sich im Sechzehntelfinale mit 1:2 gegen Portugal geschlagen geben.

Als Dalic-Nachfolger wird in den Medien Slaven Bilic gehandelt. Der 57-Jährige, der seit 2024 ohne Verein ist, war bereits zwischen 2006 und 2012 Kroatiens Teamchef.

Vizeweltmeister und WM-Bronze

Dalic verabschiedet sich als erfolgreichster und längstdienender Teamchef in der Geschichte der kroatischen Nationalmannschaft.

Er führte die "Vatreni" zum Vizeweltmeistertitel 2018 und zu Platz drei bei der WM 2022. Zudem holte Dalic mit Kroatien im Jahr 2023 Nations-League-Silber.

"Die Rolle als Nationaltrainer erfordert viele schwierige Entscheidungen, aber diese war mit Sicherheit die schwierigste für mich. Ich habe immer gesagt, dass es keine größere Ehre gibt, als seine Nationalmannschaft zu führen, und ich mir keine wichtigere, verantwortungsvollere und schönere Aufgabe vorstellen könnte", sagt Dalic.

"Als ich die Nationalmannschaft übernahm, glaubte ich an die Qualität der Spieler und an mich selbst, aber ich hätte nie zu träumen gewagt, dass wir in den letzten fast neun Jahren all das erreichen würden. Ich kann gar nicht beschreiben, wie stolz ich auf jeden Sieg, auf die Platzierungen bei großen Wettbewerben, auf die drei Medaillen, auf die großen Abende des kroatischen Fußballs bin", so der 59-Jährige.

Große Dankbarkeit

Marijan Kustic über den Dalic-Rücktritt: "Ich weiß, wie viel ihm das kroatische Trikot bedeutete und bedeutet. Deshalb weiß ich, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen ist. Aber ich weiß auch, dass er sie, wie alle wichtigen Entscheidungen während seiner Amtszeit, aus tiefstem Herzen und mit Verantwortungsbewusstsein getroffen hat."

Kustic weiters: "Ich möchte Zlatko sagen, dass er für immer ein Teil der kroatischen Fußballfamilie bleiben wird. Was er dem kroatischen Fußball gegeben hat, lässt sich nicht allein an Medaillen, Pokalen und Statistiken messen. In dieser Hinsicht ist er zweifellos der erfolgreichste und größte Trainer, den wir je hatten."