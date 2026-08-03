NEWS

Vozinha euphorisch bei neuem Verein empfangen

Der WM-Star wechselt von der zweiten portugiesischen Liga nach Chile und wird am Flughafen von den Fans frenetisch empfangen.

Vozinha euphorisch bei neuem Verein empfangen Foto: © IMAGO / Anadolu Agency
Textquelle: © APA
Kommentare

Kap Verdes WM-Held Vozinha ist vor seinem anstehenden Wechsel zu Colo-Colo begeistert am Flughafen in Santiago de Chile empfangen worden.

Mehrere hundert Fans des Spitzenclubs feierten den 40-jährigen Torhüter bei der Ankunft. Rekordmeister Colo-Colo, bei dem Vozinha einen Vertrag für ein halbes Jahr mit Option auf eine weitere Spielzeit unterschreiben soll, zeigte mehrere Fotos und Videos von Vozinhas Ankunft auf X. "Ich bin sehr froh, hier angekommen zu sein", sagte er.

Vozinha, der mit vollem Namen Josimar José Évora Dias heißt, hatte bis zum Sommer beim portugiesischen Zweitligisten GD Chaves gespielt.

Bei der Weltmeisterschaft trieb er den späteren Titelträger Spanien mit Kap Verde beim 0:0 im ersten Gruppenspiel zur Verzweiflung und wurde zum Social-Media-Star. Vor der WM hatte er weniger als 50.000 Follower auf Instagram. Mittlerweile steht er bei rund 29,5 Millionen.

Mehr zum Thema

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Transfer-Update: Wie geht es mit Polster weiter?

Bundesliga
1
Offiziell: Salzburg verkauft Angreifer an Hoffenheim

Offiziell: Salzburg verkauft Angreifer an Hoffenheim

Bundesliga
5
Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Nicht Barca oder BVB: Dieser Klub setzt sich bei Asllani durch

Deutsche Bundesliga
Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Verleiht Rapid einen Verteidiger erneut?

Bundesliga
7
Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Salzburg-Stürmer will weg: Blieb er dem Training fern?

Bundesliga
61
Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Wegen Nikolas Polster: Gespräch mit dem Präsidenten

Bundesliga
11
Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien

Offiziell! Kerim Alajbegovic wechselt nach Italien

Serie A
3

Kommentare

Fußball Chile Kap Verde Vozinha Tiago Transfermarkt FIFA WM 2026 Fußball WM