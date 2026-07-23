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WM 2026: Zwei Ex-Salzburger im Team des Turniers

Der Tormann des Turniers findet sich nicht in der Elf des Turniers wieder. Dafür sind zwei Ex-Salzburger dabei.

WM 2026: Zwei Ex-Salzburger im Team des Turniers Foto: © IMAGO / Nicolo Campo
Textquelle: © LAOLA1
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Die FIFA hat ihre offizielle Elf des Turniers bekanntgegeben. Wenig überraschend befindet sich darin kein Österreicher.

Der Tormann des Turniers Unai Simon (Spanien) wird hier nicht ausgezeichnet. Den Posten im Tor erhält Vozinha, der für Kap Verde auf sich aufmerksam machte.

Drei Plätze an Spanien und Frankreich

An den Weltmeister gingen dennoch drei Plätze. Marc Cucurella (LV), Pedro Porro (RV) und Rodi (MF) werden aufgestellt.

Der Turniervierte Frankreich stellt mit den Spielern Dayot Upamecano (IV), Michael Olise (MF) und Kylian Mbappe (ST) gemeinsam mit Spanien die meisten Spieler.

Von Vizeweltmeister Argentinien schaffen es Lisandro Martinez (IV) und Lionel Messi (ST) in die Aufstellung. Ebenso mit dabei sind Jude Bellingham (MF) von England und der norwegische Starstürmer Erling Braut Haaland.

Cubarsi und Yamal fehlen

Mit Upamecano und Haaland schaffen es gleich zwei Spieler mit Salzburg-Vergangenheit in die Elf.

Spaniens Innenverteidiger Pau Cubarsi, der von der FIFA zum Young Player of the Tournament ausgezeichnet wurde, fehlt dagegen. Ebenso ist Shootingstar Lamine Yamal nicht dabei.

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