Vini Jr. und Koulibaly entschuldigen sich nach WM-Aus

Knapp eine Woche nach Brasiliens Aus bei der Fußball-WM hat sich Stürmerstar Vinicius Jr. mit einem emotionalen Statement zu Wort gemeldet.

Nach fast vier Jahren sitze er wieder hier und überlege, was er nach der WM-Enttäuschung schreiben solle, erklärte der Angreifer von Real Madrid.

Er habe ein paar Tage zum Nachdenken gebraucht. "Die Frustration ist enorm", schrieb der 25-Jährige auf Instagram. Die Brasilianer waren im Achtelfinale gegen Norwegen (1:2) ausgeschieden.

Das lange Warten der Selecao auf ihren ersten WM-Titel seit 2002 geht noch mindestens vier Jahre weiter. "Das Nationaltrikot zu tragen, ist der größte Stolz meines Lebens", betonte Vinicius Jr.

Vier Treffer von Vini Jr. reichten nicht

"Wir hatten eine Mannschaft, die stark genug war, um mehr zu erreichen, aber wir haben es nicht geschafft. Ich entschuldige mich und werde weiter für unseren Traum kämpfen, wieder an die Weltspitze zurückzukehren."

Vinicius Jr. erzielte beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko vier Tore. Er war auch schon bei der WM 2022 in Katar dabei. Damals verloren die Brasilianer im Viertelfinale gegen Kroatien im Elfmeterschießen.