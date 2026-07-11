Courtois ausgewechselt? "War die Entscheidung des Trainers"

Belgien musste sich am Freitag aus der Fußball-WM 2026 verabschieden.

Gegen Europameister Spanien setzte es im WM-Viertelfinale in Los Angeles eine 1:2-Niederlage (Spielbericht >>>).

Die Entscheidung fiel erst spät im Spiel: Mikel Merino besorgte in der 88. Minute den Siegtreffer für Spanien.

Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz war Belgiens Star-Keeper Thibaut Courtois. Der Real-Madrid-Schlussmann wurde in der 71. Minute unter Tränen ausgewechselt.

Starke Schmerzen im Quadrizeps

"Die Tränen kamen aus Frustration, weil ich in so einem Spiel ausgewechselt werden musste, obwohl ich mich gut fühlte und nach dem 1:1 einige wichtige Paraden gemacht hatte", erklärte Courtois nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Der 34-jährige Torhüter hatte laut eigenen Aussagen "starke Schmerzen im Quadrizeps gespürt".

Courtois wollte weiterspielen

Dennoch hätte Courtois gerne weitergespielt: "Ich hatte kein Problem, im Tor zu bleiben, nur bei langen Pässen. Am Ende hat der Trainer beschlossen, mich rauszunehmen, weil er nur Spieler auf dem Platz haben wollte, die bei 100 Prozent sind. Letztlich war es die Entscheidung des Trainers."

Eine Entscheidung, die er jedoch akzeptiere, denn "das Team geht über alles".

Ersatzmann Lammens verschuldete Belgiens Ausscheiden

Letzten Endes setzte es jedoch das Aus für Belgien - hauptverantwortlich dafür ausgerechnet ein Patzer von Courtois' Ersatzmann Senne Lammens, der einen zentralen Schuss von Pau Cubarsi nicht festhalten konnte, Merino staubte letztlich zum 2:1 ab.