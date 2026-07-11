Spanien Spanien ESP Belgien Belgien BEL
Endstand
2:1
1:1 , 1:0
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Courtois ausgewechselt? "War die Entscheidung des Trainers"

Der belgische Torhüter-Star wurde im WM-Viertelfinale gegen Spanien beim Stand von 1:1 ausgetauscht. Sein Ersatzmann verschuldete letztlich das 1:2.

Courtois ausgewechselt? "War die Entscheidung des Trainers" Foto: © IMAGO / Shutterstock
Textquelle: © LAOLA1
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Belgien musste sich am Freitag aus der Fußball-WM 2026 verabschieden.

Gegen Europameister Spanien setzte es im WM-Viertelfinale in Los Angeles eine 1:2-Niederlage (Spielbericht >>>).

Die Entscheidung fiel erst spät im Spiel: Mikel Merino besorgte in der 88. Minute den Siegtreffer für Spanien.

Zu diesem Zeitpunkt nicht mehr auf dem Platz war Belgiens Star-Keeper Thibaut Courtois. Der Real-Madrid-Schlussmann wurde in der 71. Minute unter Tränen ausgewechselt.

Starke Schmerzen im Quadrizeps

"Die Tränen kamen aus Frustration, weil ich in so einem Spiel ausgewechselt werden musste, obwohl ich mich gut fühlte und nach dem 1:1 einige wichtige Paraden gemacht hatte", erklärte Courtois nach dem Spiel in der Mixed-Zone.

Der 34-jährige Torhüter hatte laut eigenen Aussagen "starke Schmerzen im Quadrizeps gespürt".

Courtois wollte weiterspielen

Dennoch hätte Courtois gerne weitergespielt: "Ich hatte kein Problem, im Tor zu bleiben, nur bei langen Pässen. Am Ende hat der Trainer beschlossen, mich rauszunehmen, weil er nur Spieler auf dem Platz haben wollte, die bei 100 Prozent sind. Letztlich war es die Entscheidung des Trainers."

Eine Entscheidung, die er jedoch akzeptiere, denn "das Team geht über alles".

Ersatzmann Lammens verschuldete Belgiens Ausscheiden

Letzten Endes setzte es jedoch das Aus für Belgien - hauptverantwortlich dafür ausgerechnet ein Patzer von Courtois' Ersatzmann Senne Lammens, der einen zentralen Schuss von Pau Cubarsi nicht festhalten konnte, Merino staubte letztlich zum 2:1 ab.

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Courtois konnte nur von der Bank aus zusehen, wie Belgien ausschied
Foto: ©IMAGO / Photo News

"Ich habe ihn fest umarmt. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Für einen Torwart ist das ein beschissenes Gefühl", versuchte Courtois nach Spielende, Lammens Mut zu machen.

"Er ist ein fantastischer Torhüter mit einer vielversprechenden Zukunft. Dieser Moment wird ihn stärker machen."

Belgien-Rücktritt? "Sonst war das heute mein letztes Spiel"

Ob Courtois am Freitag das letzte Mal als Nationaltormann Belgiens auf dem Platz stand, konnte er kurz nach Spielende noch nicht mit Sicherheit sagen.

Die UEFA Nations League wolle der Real-Madrid-Torhüter auf jeden Fall auslassen. Ob er für die Europameisterschaft 2028 und die dazugehörige Qualifikation zurückkehrt, liege auch daran, ob das Trainer-Team mit seinen Plänen einverstanden sei.

"Wenn sie das nicht so sehen, muss ich darüber nachdenken, ob ich weiter zur Nationalmannschaft kommen kann oder nicht. Sonst war das heute vielleicht mein letztes Spiel."

Die 21 WM-Einsätze von Courtois sind die zweitmeisten überhaupt eines Torhüters - lediglich Manuel Neuer (23) hat mehr vorzuweisen.

VIDEO: Die Highlights von Spanien vs. Belgien

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