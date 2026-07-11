Courtois ausgewechselt? "War die Entscheidung des Trainers"

"Ich habe ihn fest umarmt. Mehr kann ich im Moment nicht tun. Für einen Torwart ist das ein beschissenes Gefühl", versuchte Courtois nach Spielende, Lammens Mut zu machen.
"Er ist ein fantastischer Torhüter mit einer vielversprechenden Zukunft. Dieser Moment wird ihn stärker machen."
Belgien-Rücktritt? "Sonst war das heute mein letztes Spiel"
Ob Courtois am Freitag das letzte Mal als Nationaltormann Belgiens auf dem Platz stand, konnte er kurz nach Spielende noch nicht mit Sicherheit sagen.
Die UEFA Nations League wolle der Real-Madrid-Torhüter auf jeden Fall auslassen. Ob er für die Europameisterschaft 2028 und die dazugehörige Qualifikation zurückkehrt, liege auch daran, ob das Trainer-Team mit seinen Plänen einverstanden sei.
"Wenn sie das nicht so sehen, muss ich darüber nachdenken, ob ich weiter zur Nationalmannschaft kommen kann oder nicht. Sonst war das heute vielleicht mein letztes Spiel."
Die 21 WM-Einsätze von Courtois sind die zweitmeisten überhaupt eines Torhüters - lediglich Manuel Neuer (23) hat mehr vorzuweisen.