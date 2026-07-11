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FIFA verkauft Final-Rasen um rund 390 Euro

Für eingefleischte WM-Fans hat der Weltfußballverband eine kuriose Aktion gestartet.

FIFA verkauft Final-Rasen um rund 390 Euro Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
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Schon mehr als eine Woche vor dem Endspiel der Fußball-WM können Fans im Shop des Weltverbands FIFA kleine Teile des Final-Rasens erwerben, auf dem am 19. Juli in East Rutherford um den Titel gespielt wird.

Für umgerechnet jeweils rund 390 Euro bietet die FIFA die Rasenstücke zum Erwerb an. Der Verband weist extra darauf hin, dass die Einzelteile erst nach dem Spiel verschickt werden - und nach derzeitigem Stand nur in den USA, nach Großbritannien und Europa.

Bis zu 2.500 Euro

Die Rasenteile seien dauerhaft konserviert in einem hochwertigen Acrylblock und mit einem USB-Stick mit Echtheitszertifikat kombiniert. Jedes Exemplar sei "ein einzigartiges Sammlerstück, das eines der größten Sportereignisse der Welt würdigt", hieß es weiter.

Auf der Website des Herstellers werden zudem noch weitere Editionen des Souvenirs angeboten - mit zusätzlichen Extras und in der teuersten Kategorie sogar für rund 2.500 Euro pro Stück.

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