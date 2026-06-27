VIDEO: Senegal gelingt historisch hoher WM-Sieg

Der Senegal darf dank eines 5:0-Kantersiegs am letzten Spieltag der Gruppe I weiter auf einen Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 hoffen.

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Im Ranking der besten Gruppendritten hat man durch den hohen Sieg nun wieder bessere Karten.

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Gefeiert darf auch werden aufgrund der historischen Signifikanz. Noch nie gewann ein afrikanisches Team bei einer WM-Endrunde ein Spiel dermaßen hoch wie der Senegal gegen den Irak. Der bisherige Rekord war ein 3:0.

Habib Diarra (4.), Ismaila Sarr (56.), Papa Gueye (59., 71.) und Iliman Ndiaye (82.) treffen für die Afrikaner.

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

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