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Habib Diarra
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Ismaila Sarr
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Pape Gueye
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Pape Gueye
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Iliman Ndiaye
VIDEO: Senegal gelingt historisch hoher WM-Sieg
Noch nie gewann eine afrikanische Mannschaft dermaßen hoch bei einem WM-Spiel.
Der Senegal darf dank eines 5:0-Kantersiegs am letzten Spieltag der Gruppe I weiter auf einen Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 hoffen.
Spielbericht: Joker-Gala - Senegal fertigt Irak ab >>>
Im Ranking der besten Gruppendritten hat man durch den hohen Sieg nun wieder bessere Karten.
Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>
Gefeiert darf auch werden aufgrund der historischen Signifikanz. Noch nie gewann ein afrikanisches Team bei einer WM-Endrunde ein Spiel dermaßen hoch wie der Senegal gegen den Irak. Der bisherige Rekord war ein 3:0.
Habib Diarra (4.), Ismaila Sarr (56.), Papa Gueye (59., 71.) und Iliman Ndiaye (82.) treffen für die Afrikaner.
Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>