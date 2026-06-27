Senegal Senegal SEN
Irak Irak IRQ
Endstand
5:0
1:0 , 4:0
  • Habib Diarra
  • Ismaila Sarr
  • Pape Gueye
  • Pape Gueye
  • Iliman Ndiaye
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VIDEO: Senegal gelingt historisch hoher WM-Sieg

Noch nie gewann eine afrikanische Mannschaft dermaßen hoch bei einem WM-Spiel.

Textquelle: © LAOLA1
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Der Senegal darf dank eines 5:0-Kantersiegs am letzten Spieltag der Gruppe I weiter auf einen Aufstieg ins Sechzehntelfinale der Fußball-WM 2026 hoffen.

Spielbericht: Joker-Gala - Senegal fertigt Irak ab >>>

Im Ranking der besten Gruppendritten hat man durch den hohen Sieg nun wieder bessere Karten.

Die aktuelle Tabelle der Gruppendritten >>>

Gefeiert darf auch werden aufgrund der historischen Signifikanz. Noch nie gewann ein afrikanisches Team bei einer WM-Endrunde ein Spiel dermaßen hoch wie der Senegal gegen den Irak. Der bisherige Rekord war ein 3:0.

Habib Diarra (4.), Ismaila Sarr (56.), Papa Gueye (59., 71.) und Iliman Ndiaye (82.) treffen für die Afrikaner.

Tabellenrechner: Wer erreicht das Sechzehntelfinale? >>>

Die Highlights des Spiels im VIDEO:

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