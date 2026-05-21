Topklub kontaktiert Oliver Glasner - Antwort fehlt noch

Im Finale der UEFA Conference League kann Oliver Glasner kommende Woche Mittwoch gegen Rayo Vallecano seinen dritten Titel mit Crystal Palace holen. Danach wird der Oberösterreicher die Londoner verlassen.

Seine Zukunft danach ist offen. Zuletzt brachten ihn Gerüchte mit einem Italien-Wechsel in Verbindung >>>

Konkrete Anfrage aus Leverkusen

Konkret angefragt haben soll laut "Bild" jetzt Bayer Leverkusen, bereits seit Wochen wird er dort als Nachfolger von Kasper Hjulmand gehandelt. Noch ist der Däne im Amt.

Der Oberösterreicher wäre für Bayer die bevorzugte Lösung an der Seitenlinie. Glasner könnte der angestrebte Schritt zu einem Topklub aus der Premier League verwehrt bleiben, aktuelle tun sich dort keine Optionen auf.

Fokus auf Palace-Finale

Eine Antwort in Richtung Leverkusen lasse aber noch auf sich warten, Glasners Fokus dürfte dem Conference-League-Finale gewidmet sein.

Filipe Luis (zuletzt Flamengo/40) und Michel (Girona/50) werden weiters gehandelt, die Bosse bevorzugen aber, wie es heißt, Oliver Glasner.

Leverkusen landete in der Deutschen Bundesliga auf Platz sechs, wäre also kommende Saison international vertreten. Nach den erfolgreichen Jahren unter Xabi Alonso hatte man eine schwierigere Spielzeit, Bayer will jetzt wieder ganz oben mitmischen.

Adi Hütter hingegen dürfte bei der Eintracht nicht mehr in der Pole-Position stehen, Favorit in Frankfurt ist ein anderer Ex-Salzburg-Coach >>>