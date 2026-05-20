ÖFB-Trio bekommt neuen Teamkollegen! Mainz holt HSV-Stürmer

Bei 1. FSV Mainz 05 gibt es im Sommer einen namhaften Neuzugang für das ÖFB-Legionärstrio rund um Phillipp Mwene, Stefan Posch und Nikolas Veratschnig: Ransford Königsdörffer wechselt ablösefrei vom Hamburger SV an den Main.

Der 24-jährige Mittelstürmer hat sich gegen eine Verlängerung seines auslaufenden Vertrags bei den Hanseaten entschieden und schließt sich damit einem Ligakonkurrenten an. Für den HSV kommt der Abschied eines Leistungsträgers, der in den vergangenen Jahren eine wichtige Rolle spielte.

Vier Jahre beim Hamburger SV

Königsdörffer war im Sommer 2022 von Dynamo Dresden an die Elbe gewechselt und absolvierte seitdem insgesamt 138 Pflichtspiele für den HSV. Dabei erzielte der gebürtige Berliner 33 Treffer und bereitete neun weitere Tore vor.

Auch HSV-Sportdirektor Claus Costa bedauerte den Abgang, zeigte aber Verständnis für die Entscheidung des Angreifers: "Wir hätten gern mit ihm verlängert, aber er hat sich bewusst für eine neue Herausforderung entschieden – das gilt es zu akzeptieren. Wir wünschen Ransi für seine Zukunft nur das Beste und freuen uns auf ein Wiedersehen in der kommenden Saison."

Dankesworte zum Abschied

Der Stürmer selbst bedankte sich zum Abschied für seine Zeit in Hamburg und hob besonders die Unterstützung im Verein hervor: "Ich möchte mich ausdrücklich bei den sportlichen Verantwortlichen und dem Trainerteam bedanken. Sie haben mich in den vergangenen vier Jahren immer unterstützt, stetig besser gemacht und mir auch in schweren Momenten den Rücken gestärkt."

Königsdörffer wurde zum Nationalspieler

Zu seinen Highlights zählen unter anderem der diesjährige Klassenerhalt aber auch der letztjährige Aufstieg gegen den SSV Ulm, bei dem ihm ein Doppelpack gelang.

Besonders positiv in Erinnerung bleibt ihm zudem seine Berufung in die ghanaische Nationalmannschaft, für die er 2022 debütierte.