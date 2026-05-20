Gregoritsch-Klub verlängert mit Chefcoach

Manuel Baum bleibt auch über den Sommer hinaus Cheftrainer des FC Augsburg!

Das gab der Klub aus der deutschen Bundesliga am Mittwochabend offiziell bekannt. Der 46-Jährige unterschreibt beim Klub von ÖFB-Teamstürmer Michael Gregoritsch einen Vertrag bis Sommer 2028.

Eigentlich wollte der Deutsche nach der Saison wieder in den Nachwuchs zurückkehren, nun bleibt er doch dem Bundesliga-Team erhalten.

Baum übernahm das Zepter in Augsburg am 13. Spieltag, als sich der Klub von Sandro Wagner trennte. Seitdem entwickelte er den Klub konstant weiter und führte ihn auf Rang neun.