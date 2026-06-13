Mbappe verteidigt Teamkollegen: "Nehmt ihn so, wie er ist"

Die französische Nationalmannschaft gilt als Top-Favorit auf den Weltmeister-Titel.

Wer wird Weltmeister? Das sagen wir!

Allen voran die Offensivreihe besticht bei der "Équipe Tricolore": Mit Kylian Mbappe, Ousmane Dembele und Michael Olise kann Nationaltrainer Didier Deschamps auf der der besten Angreifer der Welt bauen.

"Seine Füße sprechen für ihn"

Ob der Superstar-Dichte erwarten einige Beobachter Spannungen innerhalb des Teams. Zumindest öffentlich sieht es ganz anders aus.

Wenige Tage vor dem ersten Gruppenspiel sagt Mbappe über Olise und dessen Charakter: "Er ist introvertiert, wortkarg. Aber seine Füße sprechen für ihn." Das taten sie bei der WM-Generalprobe tatsächlich, denn Olise schnürte beim 3:1 gegen Nordirland einen Hattrick.

Michael Olise: Das leiseste Genie im Weltfußball

Der Real-Star fordert anschließend: "Nehmt ihn so, wie er ist. Er wird sich nie ändern."

Wie steht es um Olises Französischkenntnisse?

Olise spielt zwar aufgrund der Herkunft seiner Mutter für Frankreich, er wuchs aber in England auf. Deshalb ist Französisch nicht seine Muttersprache.

Für Probleme sorgt dies laut Mbappe aber nicht: "Mittlerweile sprechen wir Französisch, er spricht es gut." Einen Beweis, in Form einer Pressekonferenz oder eines längeren Interviews auf Französisch, wird Olise wohl aber nicht erbringen, wie Mbappe ausführt:

"Ihr, die Medien, werdet nie wissen, ob sich sein Französisch verbessert, weil er wohl nicht viel mit euch redet. Er mag das nicht, so ist er eben."