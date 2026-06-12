Mbappe stellt Klose-Rekord klar hinter WM-Titel

Top-Stürmer Kylian Mbappé jagt bei der Fußball-WM den Torrekord von Miroslav Klose, stellt ihn aber klar hinter das Ziel eines zweiten Titels mit Frankreich.

"Sofort. Ich würde sofort unterschreiben. Wenn das bedeutet, dass wir gewinnen, werde ich mit Freuden der Erste sein, der auf der Champs-Elysees feiert", erklärt der Kapitän der Equipe Tricolore in einem Interview des Senders "M6".

Dritte WM-Teilnahme

Der 27-Jährige reist mit zwölf WM-Toren zu seiner dritten Endrunde. Nach dem Titelgewinn 2018 und der Finalniederlage 2022 fehlen Mbappe bei seiner dritten WM-Teilnahme nur noch vier Treffer zur Bestmarke von Klose, der seine 16 Tore bei vier Turnieren für Deutschland erzielte.

"Natürlich möchte ich weiterhin Geschichte schreiben. Aber am allermeisten wünsche ich mir, mit dem Pokal nach Frankreich zurückzukehren", sagt der Torjäger von Real Madrid.

Frankreich steigt am Dienstag gegen den Senegal (21:00 MESZ im LIVE-Ticker >>>) ins WM-Turnier ein. Die weiteren Gruppengegner lauten Norwegen und Irak.

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