Knapp zwei Jahre später debütierte er mit 17 Jahren und drei Monaten, was ihn damals zum jüngsten Reading-Debütanten in der Championship machte. Olise brauchte ein wenig Zeit, um sich an die Härte im englischen Profifußball zu gewöhnen - rund zwei Jahre, um genau zu sein. Doch als es klickte, funktionierte es so richtig.

2020/21 war mit Sicherheit das Breakout-Year des offensiven Mittelfeldspielers (44 Spiele, sieben Tore und zwölf Assists). Zahlreiche Topklubs, darunter ManCity, Chelsea, PSG oder die Bayern, wurden im Sommer 2021 auf ihn aufmerksam. Der Londoner entschied sich aber für Crystal Palace.

Bei den Eagles machte er in den darauf folgenden drei Jahren die nächsten Schritte, vom Talent zum herausstechenden PL-Spieler.

Und dann kam der große Schritt zum FC Bayern München, wo er bislang absolut brilliert. Die unglaubliche Bilanz: 100 Spiele, 100 Torbeteiligungen.

Ein Unikat im französischen Nationalteam

Auf Nationalteam-Ebene startete seine Laufbahn 2019 in der U18 - und zwar für Frankreich. Das ist deshalb von Bedeutung, weil Olise aufgrund seiner Eltern für vier Nationen hätte auflaufen können: England, Nigeria, Algerien und eben Frankreich.

2024 feierte Olise sein Debüt für das französische A-Team. In der 122-jährigen Geschichte des Nationalteams ist der Bayern-Profi ein Unikat. Denn er ist der erste und einzige Spieler von "Les Bleus", der noch nie für einen französischen Klub auflief. Französisch sprechen kann er zwar, allerdings nicht auf Muttersprachen-Niveau.

Später verriet er, dass er sich für die Équipe Tricolore entschieden hatte, weil er "immer schon eine Verbindung zu Frankreich hatte".

Eine Entscheidung, die Jahre danach einen gewissen Thierry Henry sehr glücklich machen sollte. Die Arsenal-Legende coachte Olise schon bei der französischen U21, bei Olympia 2024 ging die Zusammenarbeit weiter. "Wenn ich darüber spreche, bekomme ich Gänsehaut, wenn ich an seinen Wunsch denke, für die französische Nationalmannschaft spielen zu wollen", sagte Henry.

Drei absolute Weltklassespieler als Trainer

Der frühere Arsenal- und Barca-Spieler war nicht der erste Trainer von Olise, der eine aktive Karriere auf Weltklasse-Niveau hinter sich hat. Bei Crystal Palace machte der Franzose 60 Spiele unter Patrick Vieira.

Die bisherigen Cheftrainer von Olise können sich also durchaus sehen lassen: Vieira, Roy Hodgson, Henry, Oliver Glasner, Didier Deschamps und natürlich Kompany.

Vorbilder hatte er aber andere. Den Bayern-Legenden Franck Ribery und Arjen Robben sah er im Kindesalter gern zu. Außerdem gehören Lionel Messi und Zinedine Zidane zu seinen Vorbildern. Als Kind war allerdings ein anderer sein Favorit.

"Ich mochte sein trickreiches Spiel. Aber man schaut sich von vielen Spielern etwas ab, nur so wird man komplett", verrät er auf der Bayern-Webseite, dass Neymar Jr. früher sein Vorbild war.

Sollte es für Olise so weitergehen, wie es derzeit läuft, dann könnte er sein Vorbild sogar schon überflügeln. Denn: Mit einem Gewinn in der Champions League und/oder einem WM-Titel dürfte der Ballon d'Or eigentlich an keinen anderen gehen als an ihn.