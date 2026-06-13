Bricht Messi den WM-Torrekord? Klose: "Ich rechne damit"

Niemand erzielte mehr Tore bei Weltmeisterschaften als Miroslav Klose - bisher.

Der deutsche Stürmer drehte beim wichtigsten Turnier des Fußballs insgesamt 16 Mal zum Jubeln ab, sein letztes Tor erzielte er beim legendären 7:1-Erfolg des DFB-Teams gegen Brasilien im Halbfinale 2014.

Selbst der Rekordträger geht aber davon aus, dass sein Rekord nicht mehr lange halten wird. "Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", sagt Klose in einem "SZ"-Interview.

"Mehr Spiele, mehr Möglichkeiten"

Die heißesten Anwärter darauf, den Klose-Rekord zu brechen, sind Lionel Messi (13 Tore) und Kylian Mbappe (12).

Für den 48-Jährigen ist klar: "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen."

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Und da Kloses Torrekord ohnehin irgendwann geknackt werde, wäre es für ihn völlig in Ordnung, wenn Messi ihn bei der WM überhole.

Sein erstes WM-Tor erzielte der 137-fache deutsche Teamspieler 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien.