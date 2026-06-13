NEWS

Bricht Messi den WM-Torrekord? Klose: "Ich rechne damit"

Der Deutsche ist mit 16 Treffern der Rekordschütze der Weltmeisterschaft.

Bricht Messi den WM-Torrekord? Klose: "Ich rechne damit" Foto: © imago sportfotodienst
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Niemand erzielte mehr Tore bei Weltmeisterschaften als Miroslav Klose - bisher.

Der deutsche Stürmer drehte beim wichtigsten Turnier des Fußballs insgesamt 16 Mal zum Jubeln ab, sein letztes Tor erzielte er beim legendären 7:1-Erfolg des DFB-Teams gegen Brasilien im Halbfinale 2014.

Selbst der Rekordträger geht aber davon aus, dass sein Rekord nicht mehr lange halten wird. "Ich rechne damit, dass mein Rekord in diesem Turnier fällt", sagt Klose in einem "SZ"-Interview.

"Mehr Spiele, mehr Möglichkeiten"

Die heißesten Anwärter darauf, den Klose-Rekord zu brechen, sind Lionel Messi (13 Tore) und Kylian Mbappe (12).

Für den 48-Jährigen ist klar: "Durch das größere Teilnehmerfeld gibt es mehr Spiele und damit mehr Möglichkeiten, Tore zu schießen."

WM-Torschützenliste >>>

Und da Kloses Torrekord ohnehin irgendwann geknackt werde, wäre es für ihn völlig in Ordnung, wenn Messi ihn bei der WM überhole.

Sein erstes WM-Tor erzielte der 137-fache deutsche Teamspieler 2002 beim 8:0 gegen Saudi-Arabien.

Die 16 besten WM-Torschützen aller Zeiten

#16 - David Villa (Spanien)
#16 - Christian Vieri (Italien)

Slideshow starten

3 Bilder

Wie gut kennst du die WM-Teilnehmer?

Mehr zum Thema

Mbappe stellt Klose-Rekord klar hinter WM-Titel

Mbappe stellt Klose-Rekord klar hinter WM-Titel

FIFA WM
Transfermarkt-Experte erklärt: So entstehen die Marktwerte

Transfermarkt-Experte erklärt: So entstehen die Marktwerte

Fußball
5
WM 2026 heute: Katar - Schweiz

WM 2026 heute: Katar - Schweiz

FIFA WM
Glasner-Schützling schreibt WM-Geschichte

Glasner-Schützling schreibt WM-Geschichte

FIFA WM
"Hoffe, die FIFA behebt Problem" - US-Teamchef nach Sieg wütend

"Hoffe, die FIFA behebt Problem" - US-Teamchef nach Sieg wütend

FIFA WM
2
US-Legende teilt gegen Jesse Marsch aus

US-Legende teilt gegen Jesse Marsch aus

FIFA WM
10
Kansas City als ungewöhnlicher Turnier-Hotspot

Kansas City als ungewöhnlicher Turnier-Hotspot

FIFA WM

Kommentare

Fußball FIFA WM 2026 Miroslav Klose Lionel Messi Kylian Mbappe Torrekord