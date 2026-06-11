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Frankreich im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen

Wer ist der Schlüsselspieler? Wie hoch ist der Marktwert des Teams? Was ist bei der WM 2026 zu erwarten? WM-Teilnehmer Frankreich im Check:

Frankreich im WM-Check: Stars, Marktwert & Chancen Foto: © IMAGO / PRESSE SPORTS / KI
Textquelle: © LAOLA1
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WR-Platzierung: 1

Beste WM-Platzierung: 2x Weltmeister 1998, 2018 (17 WM-Teilnahmen inkl. 2026)

Teamchef: Didier Deschamps (seit 2012)

Marktwert gesamt 1,52 Milliarden Euro

Spieler mit höchstem Marktwert: Kylian Mbappe (Real Madrid) – 180 Millionen Euro

Schlüsselspieler: Kylian Mbappe (Real Madrid)

Bevorzugtes System: 4-2-3-1

Frankreichs Kader im Überblick >>>

WM-Prognose:

Blickt man allein auf den Kader, dann kann der WM-Titel nur über die "Equipe Tricolore" führen. Die Offensive um Superstar Kylian Mbappe, Weltfußballer Ousmane Dembele, Bayern-Star Michael Olise und CL-Sieger Desire Doue liest sich wie eine Weltelf. Entscheidend wird aber einmal mehr sein, ob es Teamchef Didier Deschamps schafft, diese individuelle Qualität als Einheit auf den Rasen zu bringen. Denn Frankreich galt seit 2016 bei allen Großereignissen als Topfavorit, gewonnen haben sie aber nur 2018.

WM - Spielplan und Ergebnisse >>>

Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer

#48 - Jordanien
#47 - Iran

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