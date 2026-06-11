Wer wird Weltmeister? Das sagen wir!

Harald Prantl
Mein Weltmeister-Tipp: Brasilien
Die "Selecao" geht als Außenseiter in das Turnier, und genau das wird ihr großer Vorteil sein. Von den Brasilianern werden keine Wunderdinge erwartet, also hält sich der Druck in Grenzen.
Gleichzeitig sitzt mit Carlo Ancelotti ein Mann auf der Trainerbank, der wohl besser als jeder andere weiß, wie "Turnier" geht.
So weit kommt Österreich: Viertelfinale
Ich gehe optimistisch in das Turnier. Diese Mannschaft wird ihre Lehren aus der EURO 2024 gezogen haben, ist personell noch besser aufgestellt.
Johannes Bauer
Mein Weltmeister-Tipp: England
Nach den Final-Enttäuschungen der letzten beiden EUROs und exakt 60 Jahre nach dem einzigen großen Titel wird es doch wirklich einmal Zeit, den Turnier-Fluch abzulegen.
Harry Kane wird seine Mega-Saison nahtlos über den großen Teich tragen und dem starken Kader als Kapitän vorangehen. Und Thomas Tuchel weiß, wie man ein Team durch ein Turnier führt.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Nicht, dass ich unserem Team prinzipiell nicht noch mehr zutrauen würde, vielmehr ist es genau diesem Glauben geschuldet: Hinter Argentinien wird sich das ÖFB-Team Rang zwei schnappen, nur um dann auf Spanien zu treffen. Diese Hürde kommt zu früh im Turnier.
Daniela Kulovits
Mein Weltmeister-Tipp: Spanien
Es wird wieder Zeit! Der einzige WM-Titel Spaniens liegt bereits 16 Jahre zurück - da passt es doch gut, dass viele Leistungsträger der "Furia Roja" aktuell im perfekten Fußballeralter und in Topform sind.
Die herausragende individuelle Qualität von Spielern wie Lamine Yamal, Pedri und Rodri spricht für sich. Nach dem EM-Triumph 2024 hat Spanien wieder dieses Selbstverständnis eines Champions.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Apropos Spanien: Die "Furia Roja" wird das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale zum Sangria-Trinken schicken. Schade, Österreich hätte prinzipiell das Potenzial für mehr! Mit einem fitten Christoph Baumgartner im Team hätte ich Rot-Weiß-Rot auch den Gruppensieg zugetraut.
Christopher Köller
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Die individuelle Qualität dieser Mannschaft, insbesondere im Angriff, ist abartig gut.
Die "Équipe Tricolore" hat einen tollen Mix aus Erfahrung (ein Großteil des Kaders weiß, wie man entweder Weltmeister wird oder zumindest bis ins WM-Finale kommt) und den größten Rising-Stars des Weltfußballs.
Viel Glück an all jene, die versuchen wollen, Mbappé, Dembélé, Olise und Co. zu verteidigen.
So weit kommt Österreich: Viertelfinale
Österreichs Spieler scheinen fest davon überzeugt, Großes erreichen zu können – und das bin ich auch. Eine Überraschung gegen Argentinien und den Gruppensieg sehe ich absolut im Bereich des Möglichen.
So könnte man wohl auch Spanien als Sechzehntelfinalgegner umgehen und würde in einen K.o.-Pfad hineinrutschen, wo vermutlich erst im Viertelfinale das erste richtig große Kaliber (Portugal?) warten würde.
Maximilian Girschele
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Mein Herz schlägt für Spanien, doch nach dem bitteren WM-Finale 2022 wird "Les Bleus" alles in die Waagschale werfen, damit der Pokal nach 1998 und 2018 wieder nach Frankreich kommt.
Alleine der Blick auf die Kader-Liste lässt die Kinnlade runterfallen. Die Franzosen sind in jedem Mannschaftsteil exzellent besetzt, das Prunkstück ist natürlich der Angriff um Kylian Mbappe und Michael Olise.
Und wenn die beiden aus dem Spiel gneommen werden, gibt es immer noch Weltfußballer Ousmane Dembele oder Desire Doue, die in die Bresche springen können.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Die K.o.-Phase zu erreichen, ist ein Muss. Gerade weil die Weltmeisterschaft mit 48 Teams immer weiter aufgebläht wird und auch die acht besten Gruppendritten ins Sechzehntelfinale einziehen.
Dann wird unser WM-Märchen allerdings ein Ende nehmen. Unabhängig davon, ob die Gruppe als Zweiter oder Dritter hinter Argentinien abgeschlossen wird, wartet dann mit großer Wahrscheinlichkeit eine absolute Top-Nation. Und so weit ist das ÖFB-Team (noch) nicht, um solch eine Hürde zu überwinden.
Patrick Gstettner
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Fad, ich weiß. Aber Frankreich ist auch mein heißestes Eisen.
Warum? Ich schließe mich – um Doppelungen zu vermeiden – meinen Vorschreibern an. In der Équipe Tricolore sehe ich ein loderndes Feuer einer stolzen Fußballnation.
Angetrieben wird dieses allerdings nicht von Kylian Mbappé, sondern von Didier Deschamps selbst. Nach 14 Jahren und mehr als 180 Länderspielen an der Seitenlinie könnte seine Amtszeit mit dem größten aller Titel enden. Der dritte WM-Triumph wäre das perfekte Abschiedsgeschenk.
So weit kommt Österreich: Achtelfinale
Zunächst einmal: Die WM-Teilnahme an sich ist für mich bereits das Nonplusultra. Alles, was darüber hinausgeht, ist die Kirsche auf der Torte. Klar wäre die Enttäuschung groß, sollte bereits die Gruppenphase Endstation sein – dazu wird es aber nicht kommen.
Auch ohne Baumi traue ich unseren Buam den Sprung in die K.o.-Phase zu. Von all den Rechnereien, auf welchem Platz Österreich landen muss, um dieser oder jener Nation aus dem Weg zu gehen, halte ich wenig. Ich sehe das Team für die bevorstehenden Aufgaben gewappnet und sage voller Vorfreude: Das Achtelfinale ist drin!
Florian Gabriel
Mein Weltmeister-Tipp: Spanien
Der amtierende Europameister kann von der individuellen Qualität Teams wie Frankreich oder England vermutlich nicht ganz das Wasser reichen, sie haben aber vor allem eines, das bei Turnieren entscheidend ist: Teamgeist.
Ähnlich wie Argentinien 2022 wird Spanien über das Kollektiv, gepaart mit der hohen individuellen Qualität von Superstar Lamine Yamal kommen und nach 2010 zum zweiten Mal Weltmeister werden.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Österreich wird wie bei der EURO eine gute Gruppenphase spielen, diesmal jedoch am Ende als Zweiter in die K.o.-Phase einziehen.
Und genau da liegt das Problem: Spanien wird ihre Gruppe souverän gewinnen und damit trifft das ÖFB-Team im Sechzehntelfinale auf den amtierenden Europameister. Die "Furia Roja" ist dann doch eine Nummer zu groß für uns.
Jonas Pamperl
Mein Weltmeister-Tipp: England
Harry Kane wird diese Mannschaft zum Titel führen. Teamchef Thomas Tuchel überraschte bei der Nominierung, ließ einige Stars draußen. Doch der Kader hat augenscheinlich ein Ziel: Wie kann das Maximum aus Kane herausgeholt werden?
Gelingt das den "Three Lions" tatsächlich, wird nach genau 60 Jahren (endlich?) der zweite WM-Titel folgen.
So weit kommt Österreich: Viertelfinale
Irgendwie muss es doch möglich sein, Dritter zu werden und Spanien so früh aus dem Weg zu gehen, oder? Ich hab' mal durchgerechnet und als Gruppendritter wäre der Turnierbaum deutlich einfacher. Heißt aber auch, die Gruppenphase wird nicht so berauschend wie noch bei der EURO 2024.
Das würde aber bedeuten, dass in den ersten zwei K.o.-Runden Belgien und Türkei warten würden. In diesen Duellen traue ich dem ÖFB-Team durchaus etwas zu. So oder so wäre spätestens im Viertelfinale Schluss, hier wartet laut meinem Turnierbaum nämlich Spanien.
Johannes Lackner
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Lange Zeit hätte ich auf England getippt, die sollten irgendwann mal fällig sein. Doch die Leistungen zuletzt - darunter die Niederlage gegen Japan - waren nicht weltmeisterlich, daher wird es die qualitativ für mich mit Abstand beste Mannschaft machen - Frankreich.
Siege gegen Kolumbien (mit einer B-Elf) und Brasilien zeigen die aktuelle Formstärke und ungeheuerliche Kaderbreite von "Les Bleus".
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Österreich wird großartige Leistungen auf den Platz bringen, aber die Konstellation, dass Argentinien am zweiten Spieltag sicher noch Punkte braucht, und die Spanier im Normalfall ihre Gruppe gewinnen sollten, machen ein Sechzehntelfinale mit dem Europameister wahrscheinlich.
Dort wird Österreich gut mithalten, aber nach Verlängerung ausscheiden.
Hannah Weinhäupl
Mein Weltmeister-Tipp: Spanien
Nach 2010 stehen die Chancen gut, dass der WM-Pokal dieses Jahr wieder nach Spanien wandert. Nachdem der amtierende Europameister schon die Qualifikation souverän meisterte, folgt die 17. WM-Teilnahme.
Trotz starker Konkurrenten wie unter anderem Frankreich kann sich auch der Spanien-Kader, der mit beispielsweise Yamal viel frischen Wind bringt, aber auch erfahrene Spieler wie Rodri beinhaltet, sehen lassen. Selbst bei etwaigen Ausfällen sind die Positionen erneut qualitativ hochwertig besetzt.
Zudem gilt das Team mit einer konkreten Spielidee unter einem erfahrenen Trainer und dem nötigen Selbstvertrauen definitiv als Favorit.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Die Euphorie vor der erneuten WM-Teilnahme nach 28 Jahren ist hoch. Mit Jordanien und Algerien hat man durchaus machbare Gegner, die aber dennoch nicht unterschätzt werden dürfen. Gegen Argentinien wird es jedoch schwer, zu bestehen. Als möglicher Zweiter der Gruppe J erwischt man im Sechzehntelfinale vermutlich ein sehr schweres Los.
Auch wenn das Team auf Zusammenhalt, eingespielte Spieler, aber auch individuelle Qualität zählen kann, halte ich es für fragwürdig, ob man die Hürde des Sechzehntelfinales nehmen kann.
Felix Müller
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Bei der kommenden WM-Endrunde wird es die absurd hohe Qualität sein, die "Les Bleus" den Weltmeistertitel beschert.
Frankreich weist den individuell besten Kader auf, ohne Ausgewogenheit und Balance vermissen zu lassen. Die Qualifikation verlief souverän, von Skandalen und ähnlichen Störfaktoren blieb man bislang verschont.
Der anstehende Abschied von Langzeit-Teamchef Didier Deschamps, die bitteren Ausgänge der WM 2022 und der EM 2024: Der Hunger müsste da sein, um sich acht Jahre nach dem Triumpf in Russland wieder die Krone aufzusetzen.
So weit kommt Österreich: Achtelfinale
Österreich hat nicht zuletzt bei der EM 2024 bewiesen, das Zeug zum Riesentöter zu haben. Wenn das ÖFB-Team seinen Tugenden auf und abseits des Platzes treu bleibt, wird man sich ganz sicher teuer verkaufen.
Um bei der ersten WM-Endrunde seit 1998 drei kräfteraubende Gruppenspiele zu meistern und dann auch noch den "Achtelfinalfluch" der vergangenen beiden EM's zu brechen, müsste aber wirklich alles und noch mehr zusammenpassen.
Vincent Öfner
Mein Weltmeister-Tipp: Spanien
Kein Team ist so gut eingespielt wie die Spanier. Seit der Euro 2024 hat die "Furia Roja" nur ein einziges Spiel verloren und das war im Nations-League-Finale im Elfmeterschießen.
Trotz vieler immer noch sehr junger Spieler haben die Iberer mittlerweile einiges Erfahrung. Ein Großteil des Kaders war bereits beim EM-Triumph 2024 dabei.
Mit Lamine Yamal, wenn rechtzeitig fit, und Pedri hat man zudem zwei der besten Spieler, die es aktuell gibt. Beide können gegen jeden Gegner auf dieser Welt den Unterschied machen und Spanien damit zum zweiten Weltmeistertitel nach 2010 führen.
So weit kommt Österreich: Viertelfinale
In meiner Rechnung gewinnen die Österreicher sensationell ihre Gruppe und vermeiden damit das fast sichere Aus gegen Spanien im Sechzehntelfinale.
Sollte das ÖFB-Team tatsächlich Erster werden, würde mit Portugal erst im Viertelfinale die erste Topnation warten.
Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer
Michael Jedinger
Mein Weltmeister-Tipp: Portugal
Die Portugiesen stellen mit Vitinha, Joao Neves und Bruno Fernandes das wahrscheinlich beste Mittelfeld des gesamten Turniers. Nuno Mendes ist aktuell wohl sogar der beste Außenverteidiger der Welt. Zudem steht im Tor ein gewisser Diogo Costa, kein geringerer als der wertvollste Torhüter der WM.
Es mag komisch klingen, aber der größte Stolperstein auf dem Weg zum ersten portugiesischen WM-Titel der Geschichte, könnte sogar Superstar Cristiano Ronaldo sein, der die hochveranlagte "Selecao" manchmal eher hemmt als verstärkt.
Dennoch haben CR7 und Co. zuletzt die Nations League 2025 gewonnen und damit bewiesen, dass sie im Konzert der Großen auch Kaliber wie Spanien in die Knie zwingen können.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Ich glaube durchaus an einen überraschenden Gruppensieg, wie auch schon bei der letzten EURO. Allerdings würde in diesem Szenario im Sechzehntelfinale wohl Uruguay warten, was ein definitiv machbares, aber auch unangenehmes Los wäre.
Ich könnte mir vorstellen, dass es ein Deja-vu gibt: 2024 im Achtelfinale gegen die Türken war Österreich der Favorit und scheiterte dennoch in dramatischer Art und Weise. Selbiges befürchte ich gegen abgezockte Uruguayer, deren körperbetontes Spiel eine Herausforderung darstellen könnte.
Florian Hager
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Ein drittes WM-Finale in Folge? Mit diesem Kader ist das für Frankreich alles andere als unrealistisch.
Die Offensive um Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Désiré Doué und Michael Olise zählt aktuell zum Besten, was der internationale Fußball zu bieten hat. Tempo, Kreativität und individuelle Klasse sind in dieser Form kaum zu verteidigen.
Auch defensiv ist die Équipe Tricolore hervorragend besetzt: Mit William Saliba und Dayot Upamecano steht eine Innenverteidigung auf Topniveau bereit, die Stabilität und physische Präsenz vereint.
Wie immer bei einer Weltmeisterschaft spielen viele Faktoren eine Rolle, doch rein auf dem Papier gehört Frankreich definitiv zum Top-Favoriten.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Auf den amtierenden Weltmeister bereits in der Gruppenphase und möglicherweise den Europameister im Sechzehntelfinale zu treffen, ist ein ebenso attraktives wie enorm schwieriges Los.
Sollten sich die Favoriten erwartungsgemäß durchsetzen, befürchte ich, ist für das ÖFB-Team bereits im ersten K.o.-Spiel Endstation.
Marco Peiritsch
Mein Weltmeister-Tipp: Spanien
So ein herrlicher Fußball muss belohnt werden!
Erst einmal durfte sich Spanien vor 16 Jahren in Südafrika über den WM-Titel freuen. Damals glänzte die "Furia Roja" mit ihrem eindrucksvollen Kurzpassspiel ("Tiki-Taka").
Nun ist die Spielweise aber deutlich variabler, vertikaler und kreativer. Bereits bei der EM 2024 belohnten sich die Spanier auch dank des "Flügel-Duos" um Yamal und Williams mit dem Titel. Nun wird der WM-Titel folgen.
So weit kommt Österreich: Sechzehntelfinale
Die ÖFB-Elf will nach 28 Jahren bei der WM überzeugen und wird es auch! Österreich holt sich den Auftaktsieg über Jordanien, ehe es zu einer knappen Pleite gegen Messi und Co. kommt.
Ein weiterer Sieg gegen Algerien führt zum zweiten Gruppenplatz. Doch dann endet die WM-Reise gegen den späteren Weltmeister Spanien.
Manuel Tonezzer
Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich
Der Kader weist kaum Schwächen auf, ist mit zahlreichen Weltstars besetzt, und der Kern um Superstar Kylian Mbappé spielt seit Jahren zusammen. Besonders die Offensive sticht hervor: Olise, Mbappé, Dembélé, Thuram & Co. stellen jede Defensive vor enorme Probleme.
Nach zwei Weltmeisterschaftsfinals in Folge kann sich Frankreich auch in diesem Jahr nur selbst schlagen und ist einmal mehr der große Favorit auf den Titel.
So weit kommt Österreich: Achtelfinale
Der Ausfall von Baumgartner schmerzt, auch die Auslosungsarithmetik spielt David Alaba und Co. nicht wirklich in die Karten – schon im Sechzehntelfinale drohen Gegner wie Spanien.
Nichtsdestotrotz kann Österreich jedem Team Schwierigkeiten bereiten, die Gruppenphase sollte man auf jeden Fall überstehen. Ab der K.o.-Phase ist dann ohnehin alles möglich.