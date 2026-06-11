Wer wird Weltmeister? Das sagen wir!

Mein Weltmeister-Tipp: Frankreich

Fad, ich weiß. Aber Frankreich ist auch mein heißestes Eisen.

Warum? Ich schließe mich – um Doppelungen zu vermeiden – meinen Vorschreibern an. In der Équipe Tricolore sehe ich ein loderndes Feuer einer stolzen Fußballnation.

Angetrieben wird dieses allerdings nicht von Kylian Mbappé, sondern von Didier Deschamps selbst. Nach 14 Jahren und mehr als 180 Länderspielen an der Seitenlinie könnte seine Amtszeit mit dem größten aller Titel enden. Der dritte WM-Triumph wäre das perfekte Abschiedsgeschenk.

So weit kommt Österreich: Achtelfinale

Zunächst einmal: Die WM-Teilnahme an sich ist für mich bereits das Nonplusultra. Alles, was darüber hinausgeht, ist die Kirsche auf der Torte. Klar wäre die Enttäuschung groß, sollte bereits die Gruppenphase Endstation sein – dazu wird es aber nicht kommen.

Auch ohne Baumi traue ich unseren Buam den Sprung in die K.o.-Phase zu. Von all den Rechnereien, auf welchem Platz Österreich landen muss, um dieser oder jener Nation aus dem Weg zu gehen, halte ich wenig. Ich sehe das Team für die bevorstehenden Aufgaben gewappnet und sage voller Vorfreude: Das Achtelfinale ist drin!