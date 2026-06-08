Hattrick! Olise schultert Frankreich zum klaren Sieg

Die französische Nationalmannschaft kann nach der 1:2-Niederlage gegen die Elfenbeinküste am vergangenen Donnerstag wieder ein Erfolgserlebnis verbuchen.

Gegen Nordirland ist Michael Olise der entscheidende Mann: Der Bayern-Star erzielt alle drei Tore (43., 49., 75.) beim 3:1-Erfolg in Lille.

Die Führung besorgt er per Abpraller, ehe er nach der Pause durch einen wuchtigen Volley auf 2:0 erhöht.

Klassisches Olise-Tor zum Endstand

Nach dem Anschluss von Patrick Kelly (64.) avanciert der Frankreich-Flügel mit einem klassischen Olise-Tor zum Hattricker. Von rechts zieht er in die Mitte, woraufhin der Schlenzer aus 18 Metern im langen Eck einschlägt.

Frankreich startet am 16. Juni mit dem Duell gegen Senegal in die Weltmeisterschaft. Zudem trifft die Deschamps-Elf in Gruppe I auf den Irak und Norwegen.