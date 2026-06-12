Deschamps-Ära soll mit weiterem Meilenstein enden

Unfassbare Offensive
Die französische Offensivwucht ist aber noch einmal höher einzuschätzen. Ousmane Dembele, Kylian Mbappe, Michael Olise und Desire Doue zählen zum "Who is Who" des offensiven Weltfußballs.
Alle haben das Potenzial, zum Star des Turniers zu werden. Bayerns Olise machte mit einem Triplepack beim 3:1 gegen Nordirland bei der WM-Generalprobe am Montag alleine alles klar. "Bei ihm schaut technisch alles so leicht aus und er hat die Fähigkeit, in den entscheidenden Momenten die richtigen Entscheidungen zu treffen", sagte Deschamps über den Flügelspieler.
Gerne drosselt der 24-Jährige einmal das Tempo, um es dann mit einem Pass, einer Finte oder einem Richtungswechsel blitzschnell wieder zu beschleunigen.
Schwierige Situationen kein Neuland
Dass die Stars auch außerhalb des Platzes harmonieren, wird in den nächsten Wochen auch zur großen Aufgabe für Deschamps, dessen Team im Zentrum von Boston im Fünf-Sterne-Hotel "Four Seasons" logiert.
In der Vergangenheit meisterte Frankreichs Teamchef schwierige Situationen jedenfalls mit Bravour. Der unscheinbare Baske hat ein Gefühl für das Team, weiß, wann welche Veränderung nötig ist, und zeigt sich dabei recht unsentimental, aber selbstkritisch.
Er holte den einst geächteten Karim Benzema zwischenzeitlich zurück ins Team, als es an Stürmern fehlte, oder beförderte Mbappe zum Kapitän anstatt des dienstälteren Antoine Griezmann, weil er damit das Teamgefüge besser stärken konnte.
Ranking: Die WM-Trikots der 48 Teilnehmer
-
Highlights: Drei Rote! Mexiko siegt im WM-Eröffnungsspiel gegen SüdafrikaFIFA WM 2026
-
Ljubicic statt Baumgartner: Die richtige Wahl?Ansakonferenz
-
Das schönste WM-Trikot der WM 2026?Ansakonferenz
-
Herzog über die WM 1998: "Ich wollte nach Hause fliegen"Ansakonferenz
-
Braucht Österreich einen 26. WM-Spieler?Ansakonferenz
-
Top10-Ranking: Die legendärsten WM-Bälle!Ansakonferenz
-
EMF Euro 2026Kleinfeldfußball
-
Kann man Baumgartner ersetzen?Ansakonferenz
-
Österreich vor der WM: Bereit oder nicht?Ansakonferenz
-
EMF Euro 2026: Rumänien - ÖsterreichKleinfeldfußball