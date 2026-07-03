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DFB vermeldet: Gespräche mit Jürgen Klopp starten

Der Verband kommuniziert ungewohnt offensiv, wie es künftig weitergehen soll. Gleichzeitig mit der Verkündung des Endes von Nagelsmann ist die Rede von Klopp.

DFB vermeldet: Gespräche mit Jürgen Klopp starten Foto: © IMAGO / Sven Simon
Textquelle: © LAOLA1
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Julian Nagelsmann ist beim deutschen Fußball-Bund Geschichte.

Der 38-Jährige tritt als DFB-Nationaltrainer zurück >>>

Geht es nach verschiedenen Medien, ist die Frage über seine Nachfolge schnell geklärt: Jürgen Klopp soll die deutsche Nationalmannschaft künftig übernehmen.

DFB überrascht mit Mitteilung

Doch nun gibt auch der DFB selbst ein Statement zur Personalie Klopp ab.

Noch in der offiziellen Mitteilung zum Nagelsmann-Ende teilt der Verband mit, dass "Kloppo" der erste Nachfolge-Kandidat sei.

"Hinsichtlich der Neubesetzung des Trainerpostens wird die DFB-Spitze nunmehr das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen. Er hat bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert", heißt es in der Mitteilung.

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