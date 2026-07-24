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NEWS
Argentiniens Nicolas Otamendi beendet Nationalteam-Karriere
Wenige Tage nach der WM-Finalniederlage gegen Spanien gibt der Abwehrspieler seinen Rücktritt bekannt.
Nicolas Otamendi hat seinen Rücktritt vom argentinischen Nationalteam bekanntgegeben.
Der 38-jährige Verteidiger brachte es in den vergangenen 17 Jahren auf 139 Einsätze für die "Albiceleste", größte Erfolge waren der WM-Titel 2022 und zwei Copa-America-Triumphe.
Bei der jüngsten WM-Finalniederlage gegen Spanien wurde Otamendi eingewechselt. Der Abwehrspieler ist derzeit bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica.