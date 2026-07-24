Argentiniens Nicolas Otamendi beendet Nationalteam-Karriere

Nicolas Otamendi hat seinen Rücktritt vom argentinischen Nationalteam bekanntgegeben.

Der 38-jährige Verteidiger brachte es in den vergangenen 17 Jahren auf 139 Einsätze für die "Albiceleste", größte Erfolge waren der WM-Titel 2022 und zwei Copa-America-Triumphe.

Bei der jüngsten WM-Finalniederlage gegen Spanien wurde Otamendi eingewechselt. Der Abwehrspieler ist derzeit bei River Plate unter Vertrag, davor spielte er unter anderem für Manchester City und Benfica.