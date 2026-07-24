Klopp: "Ich mache den Job, obwohl ich mitbekommen habe, wie..."

In puncto sportliche Zukunft des DFB lässt Klopp noch einiges offen. Jedenfalls haben mit Klopp, Sven Bender und Joachim Watzke nun drei Ex-Dortmunder tragende Rollen beim DFB.

Der Bundestrainer nimmt allerdings schmunzelnd vorweg: "Die Bayern müssen sich keine Gedanken machen, weil wir jetzt hier sind, wir nur noch Dortmund-Spieler einladen. Was auch witzig wäre. Oder weil ich mal bei Red Bull gearbeitet habe, nehme ich nur Leipziger – puh."

In den vergangenen Wochen hat sich Klopp zumindest mit seinem potenziellen Spielerpool auseinandergesetzt. "Ich habe mir eine Liste von Namen gemacht, die mich interessieren würden, wo ich gerne mehr darüber wüsste. Und ich habe mir 57 Feldspieler angeguckt", erzählt er.

Fünferkette kein Thema, Überraschungen angekündigt

Zu Beginn soll seine Tür für alle möglichen Nationalspieler offenstehen. Klopp spricht von einem Neustart. "Jeder, der berechtigt ist für die deutsche Nationalmannschaft zu spielen, der sollte sich jetzt echt mal Mühe geben. Weil ich werde gucken. Niemand wird abgeschrieben."

Es sollen sogar Spieler die Chance erhalten, "die jetzt möglicherweise noch gar nicht damit rechnen."

Wie es auf dem Platz aussehen wird? "Gegenpressing ist ein wichtiges Thema", verrät Klopp, der seine Fußball-Idee erkennbar machen möchte und klarstellt, dass er auf eine Viererkette setzen wird.

Fest steht für ihn außerdem: "Wir werden keine Manndeckung spielen, selbst wenn die beste Mannschaft in Deutschland Manndeckung spielt. Aber das gibt es auch in anderen Nationen."