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Fix! Diese Rolle wird Per Mertesacker beim DFB übernehmen

Der Weltmeister von 2014 wird mit Jürgen Klopp zum DFB stoßen und Andreas Rettig ablösen.

Fix! Diese Rolle wird Per Mertesacker beim DFB übernehmen Foto: © IMAGO / Hartenfelser
Textquelle: © LAOLA1
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Per Mertesacker wird neuer Geschäftsführer Sport beim DFB. Das bestätigt DFB-Präsident Bernd Neuendorf bei der Pressekonferenz im Zuge der Vorstellung von Jürgen Klopp.

Mertesacker, Weltmeister von 2014, hat seinen Vertrag am heutigen Freitag unterschrieben. Er übernimmt ab dem 1. Jänner 2027 und wird bis einschließlich der Weltmeisterschaft 2030 in dieser Rolle tätig sein.

Ebenfalls am Freitag wurde Jürgen Klopp im Rahmen einer Pressekonferenz als neuer DFB-Bundestrainer präsentiert (zur Meldung >>>). Mertesacker sitzt bei der PK in Frankfurt am Main nicht am Podium.

Rettig-Nachfolger

Der 41-Jährige wird damit Andreas Rettig ablösen.

Rettigs DFB-Abschied mit Jahresende war während der WM bekannt geworden. Die Entscheidung, seinen auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern, habe er bereits vor der Weltmeisterschaft getroffen.

Mertesacker hatte seine Spielerkarriere beim FC Arsenal beendet und war dort in den vergangenen Jahren als Leiter der Nachwuchsabteilung tätig. Die Gespräche mit dem früheren Innenverteidiger wurden bereits frühzeitig aufgenommen, wie DFB-Präsident Neuendorf erklärt.

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