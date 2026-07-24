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Offiziell! Jürgen Klopp übernimmt DFB-Team

Drei Wochen nach dem Aus von Julian Nagelsmann stellen die Deutschen seinen Nachfolger vor.

Offiziell! Jürgen Klopp übernimmt DFB-Team Foto: © IMAGO / HMB-Media
Textquelle: © LAOLA1
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Wochenlang hat es sich angedeutet, nun ist es fix: Jürgen Klopp wird der neue DFB-Bundestrainer.

Das teilt der Deutsche Fußballbund am Freitag offiziell mit. Der 59-Jährige unterschreibt einen Vertrag bis Juli 2030 und soll dementsprechend die kommende EM und WM betreuen.

Ex-Salzburg-Coach kommt mit

Pep Lijnders, Ex-Trainer des FC Red Bull Salzburg und langjähriger "Co" von Klopp, wird den Neo-Teamchef gemeinsam mit Peter Krawietz und Sven Bender assistieren.

Nach seinem Rücktritt beim FC Liverpool arbeitete Klopp seit Jänner 2025 als "Head of Soccer" bei Red Bull. Der Getränkehersteller bekommt für "Kloppo" offenbar keine klassische Ablöse. Stattdessen spendet der DFB eine Million Euro an eine Stiftung.

Der Deutsche gewann mit Liverpool die Champions League, die Premier League und den FA-Cup. In sieben Jahren bei Borussia Dortmund wurde er zweimal Meister und einmal Pokalsieger. Zuvor coachte er sieben Jahre den 1. FSV Mainz 05.

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